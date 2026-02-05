國土署：土方最終處理場今年可收量達3921萬立方公尺

（中央社記者高華謙台北5日電）針對土方之亂爭議，內政部國土署今天說，目前在去化過程部分，包括港區填海造陸、土資場、需土工程等最終處理場域，今年可收容的土方量已經高達3921萬立方公尺，另台北港、台中港等處在完備相關程序後，會做為土方暫置使用。

針對律師詹順貴昨天在臉書（Facebook）以「被蠻橫杯葛施政的賴政府應避免再重蹈土石方之亂」為題發文指出，土方之亂，就是典型在某位行政院政務委員惡搞下的執政團隊內爆，剩餘土石方與營建廢棄物無處可去，就是某政委積極運作想以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方可以回填至農地的緣由。

內政部國土署透過新聞稿表示，土石方是國家重要循環再利用資源，建置完善土石方全流向管理機制、多元去化管道及最終處置是政府持續努力的方向。

國土署說，行政院也召開數十次會議，與地方政府及相關業者召開說明會溝通及瞭解問題及需求，朝野立委等都認同全流向管理方式，包括「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套策略。

國土署說明，目前在去化過程部分，經環境部及交通部等各方努力，無論是港區填海造陸、土資場、需土工程等最終處理場域，今年可收容的土方量已經高達3921萬立方公尺，另台北港、台中港、桃園科技園區、彰濱工業區及台南大學七股校區等處在完備相關程序後，做為土石方暫置土地使用，各縣市也會配合辦理。

國土署表示，制度面部分，已函請地方政府修正自治條例，期待能在2月底前盡速配合修正送請議會審議，共同解決土方去化問題。整體而言，土石方去化無論是採取暫置、公私有土資場或最終去處等處理方向都非常明確，至於少數不肖業者，政府也會依照廢棄物清理法或相關法令移送法辦。

國土署說明，營建剩餘土石方依農業發展條例施行細則規定不得直接回填農地，更不能非法棄置。此外，農民若要混合外來土壤進行農地改良，須依地方政府自治規定，檢具合法土方來源證明等文件，且必須通過無毒檢驗測試，且不得含有砂、石、磚、瓦、混凝土塊等事業廢棄物或其他有害物質，經核准後才能回填土壤及作為農耕使用。（編輯：蘇龍麒）1150205