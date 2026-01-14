國土署：土方清運車GPS轉換緩衝期擬至2月底

（中央社記者高華謙台北14日電）「土方之亂」引發關注，國土署評估，1天約需要6000輛土石方清運車輛載運，目前已有4260輛車裝設GPS，即將達到需求；另為確保既有工地出土作業安全，若業者原本使用環境部的「環保機」定位系統，在轉換成國土署新系統時，可以評估給予緩衝期至2月底。

高雄美濃大峽谷案，因盜採砂石並違法傾倒廢棄物引發各界重視，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者強烈反彈。

內政部國土署今天舉行「加速營建剩餘土石方去化」記者會，包括國土署長吳欣修、國土署副署長朱慶倫、營建管理組長李守仁及內政部參事蔡長展出席。

媒體詢問為何政策上路半個月才開記者會說明。吳欣修說，自民國113年就開始檢討政策，也有找部會或公會討論，去年8月正式公布政策，也有告知不要觀望、一定會做，但多數業者12月下旬才申請GPS裝機，目前有緊縮流程，平均作業時間不到3天就可以完成，接下來的量能沒問題。

吳欣修說，另外，部分縣市政府原本就有以環境部系統的「環保機」進行GPS監控，這個機器也可以與國土署的GPS系統相容，但因為環境部系統要隔天才能看到定位路線，因此還是希望能藉國土署系統達到即時回傳效果，更能正確掌握土石流向，這個政策已醞釀兩年，業者都知道。

針對是否會給予營造業者補貼或協助措施。吳欣修說，已開工的工地主要有兩種情形，第一，若是承攬公務工程並因此造成遞延，在機關發包合約中，都會載明不可抗力因素、或其他政策因素，可以展延工期或免計工期，後續會請工程會協助。

吳欣修說，第2，針對民間工程，地方政府已給各建案自動展延2年建照期限，因此在展延期限中，應可以妥善處理。

吳欣修指出，如果業者原來有使用「環保機」系統，在轉換成國土署新系統的過程中，可以評估給予緩衝期，因為若是已經開挖地下層而貿然停止工程，可能會有兩邊水壓、側壓或浮力上升的問題，因此在政策輔導期，不會強迫業者一定要使用國土署的系統，但也會請地方政府落實監控；輔導期可能規劃至2月底止。

至於能否在1個月內解決「土方之亂」，吳欣修說，他不敢保證，但隨著輔導業者裝GPS，並開放3.5噸至8.8噸工程車也可以載運土方，量能會大幅擴充，也能加速處理營造業者工程的量能，避免被砂石車業者或土資場業者過度抬高價格，因此相信只要營造業者加入，應該很快就會解決。

李守仁表示，若以去年出土量與載運量來計算，1天大約需要6000輛車載運，目前已有4260輛車裝設GPS，再搭配開放小型車可裝載GPS，數量可以再提升，再加緊一下就可以達到土方載運需求。

針對有業者反映系統常當機，李守仁說，因系統有時在收土端與出土端訊號位置可能偏移，因此有時會微調、更新系統，可能暫時無法操作，國土署都會儘快更新與調整。（編輯：蘇志宗）1150114