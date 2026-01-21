國土署「大便論」惹議 何欣純籲盧秀燕與中央好好談

立委何欣純籲中市府坐下來好好和中央談。（何欣純提供）

全台「土方之亂」持續延燒，針對國土署官員在協調會上失言「自己的大便自己收」引發爭議，台中市長盧秀燕21日於議會臨時會強烈反彈，怒轟中央將建設土方形容為「穢物」是侮辱全國營建業者，要求內政部道歉，並批評政府不應成為「製造問題的人」。民進黨提名台中市長參選人、立委何欣純則加入戰局，隔空向市府喊話，盼地方應與中央積極合作「真的坐下來好好談。」

這場爭議源於2026年元旦上路的「營建剩餘土石方電子聯單新制」，因合法受理場不足，導致全台工地陷入停擺。針對日前國土署官員以「大便」回嗆地方，盧秀燕痛批，政府本應是解決問題的人，現在卻變成「製造問題的人」，要求中央暫緩不切實際的政策，與業者共商對策。

對此，立委何欣純直言，台中的土方之亂已讓各項公共工程幾乎停擺，她已率先協調部會，在台中港區內找出一塊約5公頃的土地，作為營建剩餘土石方的暫置處。她話鋒一轉指出，土方問題延燒多日，基層民眾對工程停擺感到非常焦慮，但台中市政府「看起來好像不急」。

何欣純引用台北港與高雄港案例，強調這些城市都是由地方政府與中央部會積極合作處理土方。她表示，目前已規畫兩階段方案，包含台中港暫置區及未來391萬立方米的填方空間，因此誠懇呼籲台中市政府應積極與中央合作，「真的坐下來跟中央好好談」，雙方一起解決問題。

