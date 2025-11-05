國土署：建社宅擬納BOT與類地上權混合模式 待政院定調

（中央社記者高華謙台北5日電）內政部國土署長吳欣修今天說，未來在直接興辦社會住宅方面，會用其他創新方法，像是可能會採取類似設定地上權與社宅混合方式，或以BOT概念讓民間興辦經營，這些都有在草擬，若政院方向定調，會對外說明。

內政部長劉世芳、國土署長吳欣修等人今天列席立法院內政委員會報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委牛煦庭質詢，行政院是否已經核定社宅興辦計畫，是否有具體時間表。劉世芳說，行政院大概核定2項，其中1項正依照總統賴清德與行政院長卓榮泰指示檢討中，因為還要納入氣候變遷因素，對社宅興建可能會有檢討。

廣告 廣告

牛煦庭也說，新加坡組屋政策完整，涵蓋都市計畫與身分認定等面向，內政部是否有打算在住宅政策脫離社福思維。

吳欣修指出，在台灣是以類似設定地上權的作法處理，且新加坡狀況與台灣不太一樣，新加坡土地有97%是國有地，且自1965年起便全力發展，目前數量已足以支應需求，並進入第二輪所謂都更階段，能夠不斷輪替買賣。

吳欣修說，相較之下，台灣設定地上權才剛起步10多年，加上國有地有限，要達成類似的輪替模式有困難，但未來在社會住宅興建上，有在研議類似設定地上權與社宅混合方式，也已納入報院計畫中討論。

吳欣修表示，預期接下來空屋率會再次創新高，政府站在減碳角度來講，應鼓勵更多房子釋出出租，因此在包租代管部分，目前已上調標準戶數，希望也從另一個角度擴充。

吳欣修說，直接興辦社宅會用其他創新方法，像類似設定地上權的方式混合進行，或以BOT（興建、營運、移轉）概念讓民間興辦經營，這些都已經有在草擬方向，若政院定調，就會及早對外說明。

此外，內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；不過排除宗教殯葬類、危險物品類等類型建築。內政部政務次長董建宏日前表示，這個標準將在今年底公布。

國民黨立委張智倫質詢，颱風丹娜絲摧毀13萬片光電板，「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案中，對工廠或民宅設置光電板的施工安全、後續安全維護是否有通盤配套措施。

劉世芳指出，行政院目前還沒同意內政部預告法規的時間，包括成本、管理，以及是否可能影響公共安全等問題，仍須由內政部與經濟部進一步詳細檢討。

吳欣修表示，提出這項草案時，內政部已與經濟部會商多項技術問題，包含施工技術、事後維護管理及成本分攤等，後續經濟部也會訂定相關維管規範。

張智倫追問是否還要再與經濟部研議，而不會在今年底就公布法規；吳欣修說，「不會」，草案還在審議中，原來是希望在今年底公布，但過程當中有非常多的民間單位與工廠部門提出意見。（編輯：謝佳珍）1141105