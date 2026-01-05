國土署：營建土石方全流向管理上路 未影響合法業者

（中央社記者高華謙台北5日電）針對媒體報導「元旦清運新制上路掀土方風暴 建商急跳腳」。國土署說，自今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，強化土石方至最終去處的流向管理，也讓查緝更即時，沒有改變合法業者過去依規處理營運模式。

內政部國土署透過新聞稿表示，為妥善因應營建產出物去化，自2年前就開始與地方政府密切溝通協調，去年中正式確認成立「營建產出物跨局處推動平台」，強化中央與地方分工合作。

國土署指出，土石方去化涉及區域調度與公共設施量能，須仰賴中央與地方攜手推動，地方應盤點可用公有土地、協調國營事業及閒置工業區作為短期暫置與調度空間外，中央及地方也會共同加強取締聯合壟斷等不法行為，確保土方去化機制透明、有序運作。

國土署說，自今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，是要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，取代原有紙本聯單申報方式，以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量，並沒有改變合法業者過去依規處理營運模式。

國土署指出，業者在開工前須提報「剩餘土石方處理計畫書」，經地方政府審查後才能開工，並依計畫進行土方交換或運至合法收容處理場所，地方政府應本於管理權責適時抽查；若發現土石方處理費用不當哄抬價格、聯合壟斷等，涉及違反公平交易法等相關規定，也須依法主動查察處理。

國土署表示，去年已要求地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」負起所轄土石方去化責任，短期地方政府應即刻發揮平台功能，擇定適當區位提供短期土石方暫置，中長期應加速民間申設土資場，並以土方銀行的運作概念，由地方政府興辦公有土資場或土方調度中心。

國土署說，另行政院已核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，從源頭減量、流向管理及擴增去化管道3面向做起，進一步協助地方擴增去化管道。另「廢棄物清理法」也有明確界定，凡夾雜塑膠、木材等異物的土石方，即屬廢棄物，業者也須依廢棄物清理計畫書，送至合法再利用機構或處理機構處理。（編輯：張均懋）1150105