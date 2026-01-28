國土規劃 環長催生氣候調適中心

行政院長卓榮泰（中）28日出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，與余紀忠文教基金會董事長余範英（左）握手致意。圖右後為環境部長彭啓明。（劉宗龍攝）

氣候變遷衝擊國土永續發展，余紀忠文教基金會28日舉辦「極端氣候下國土規劃挑戰研討會」，邀請專家、學者探討如何建構更永續、韌性國土規劃。監察委員林盛豐會中指出，國土計劃絕非內政部國土署可獨力完成，但行政院態度卻是吞吞吐吐，建議應責成國發會帶領各部會推動。環境部長彭啓明則表示，將向行政院申請成立跨單位的「國家氣候調適韌性中心」。

林盛豐指出，各縣市的國土功能分區圖，只是現況地用的複製登錄，即便提交完成，全國國土計劃才正要開始，未來應補強國土層級的願景、策略、部門計劃及部會協作機制，改善模糊的鄉村規劃，亦需建立各層級圖面作業的圖例及疊圖作業SOP、國土意象及大地理次系統的全民通識教育，以及民眾、NGO團體與政府部門的參與協作機制。

林盛豐提及，現在農地地主廣傳個案變更將變嚴格、地價可能下跌、農地貸款可能不易等，已經不是農業部、內政部國土署能解決的問題。

彭啓明則表示，氣候變遷對於國土規劃最重要是調適，未來準備向行政院申請成立跨單位的「國家氣候調適韌性中心」，盼一部分碳費能支持中心運作。

中央研究院環境研究變遷中心執行長許晃雄認為，若完整理解研究氣候變遷對台灣衝擊，才能知道國土如何規劃、調適，而目前基礎科學研究、衝擊評估、調適到政策落實，不論橫向或縱向都有很多缺口，期盼政府也能補上。

台大公共政策與法律研究中心主任林子倫則提醒，國土規劃應納入氣候風險意識，才能做更好的空間管理。對應現在國際在談氣候正義，也需有民眾、利害關係人參與。