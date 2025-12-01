國土計畫恐剝削農地價值！張麗善：農地不要再「階級化」

內政部即將審議雲林縣國土功能分區圖，雲林縣長張麗善強調農1及農2應合併為同一分區，農地不要階級化。（張朝欣攝）

雲林縣國土功能分區圖（草案）去年12月31日呈報內政部審議，內政部國土計畫審議委員會將於2日召開審議會，縣府1日舉行「雲林縣國土計畫審議會前記者會」，縣長張麗善強調農1及農2應合併為同一分區，農地不要階級化，建議農地只要分為平地農地、山坡地農地、鄉村聚落農地，較能符合現今實際情況。

記者會由張麗善主持，縣府相關局處與會，並邀前台大農經系主任、台灣產業關聯學會創會暨名譽理事長徐世勳出席，張強調當農地分為農1、農2，農民的土地價值將嚴重被剝削，農民權益會受很大影響，所以雲林縣才會提出來農地不要階級化，農1、農2就是平地農地。

內政部即將審議雲林縣國土功能分區圖，雲林縣長張麗善強調農1及農2應合併為同一分區，農地不要階級化。（張朝欣攝）

張麗善說，在審議前夕，她再度鄭重向中央提出農1、農2合併的訴求，理由有4點，包括農地條件分類，農1、農2畫設原則含糊籠統，例如整體面積25公頃，且80％耕作面積區分，無法顯示地力差別。從「農作物產量」的角度評估，農1、農2的生產條件無明顯差別。

另外，從「農業永續」的目標考量，依據農業部針對農1、農2的農業資源補助標準、額度無明顯差異，顯示分類意義薄弱。從「財產權保障」的觀點出發，畫分農1、農2致土地容許條件不同、使用強度不同，將造成農地價值落差；且土地管制嚴謹度不同，農民唯恐遭裁罰。

張麗善提到，雲林是台灣重要糧倉，基於土地使用現況、農業生產條件及農地政策，現行國土計畫將功能分區的農業發展地區畫設分為農1及農2實無合理性及必要性，故強烈呼籲農1及農2不能再分，應合併為同一分區，訴求「農地不要階級化」，建議農地只要分平地農地、山坡地農地、鄉村聚落農地。

張麗善強調，基於促進農業發展與保障農民權益的立場，縣府堅持主張「農業權」，在追求「國家永續發展及糧食安全」的同時，也能兼顧「土地開發效率與轉型正義」，因此希望中央能考量城鄉均衡發展，重視雲林縣的產業發展需求及規畫，支持縣府提送的國土功能分區圖內容。

