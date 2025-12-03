國境之南小將圓夢！大平、水泉學童北上 踩職棒紅土大開眼界

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為了讓偏鄉學童拓展視野，恆春鎮大平國小少棒隊與水泉國小女籃隊共26名師生，在立委徐富癸牽線協助下，展開兩天一夜的台北「圓夢之旅」。從嚴肅的立法院到熱血的天母棒球場，這群南國小將不僅帶著家鄉的月琴傳唱民謠，更首度踏上職棒紅土，與偶像近距離接觸，孩子們眼中閃爍的光芒，成為這趟旅程最動人的風景。

對於熱愛棒球的大平國小少棒隊員來說，這不只是一次校外教學，更是「夢想成真」的瞬間。當孩子們走進天母棒球場，親眼見到職業球隊的訓練環境，甚至雙腳踩在標準職棒球場的紅土上時，震撼之情溢於言表。現場更安排了同為屏東子弟的味全龍啦啦隊長「勛雞」與小球員互動，平日只能在電視上看到的偶像活生生出現在眼前，鼓勵大家堅持夢想，小球員興奮直呼：「感覺離職棒夢想又近了一步！」

這趟旅程不僅有汗水與熱血，更有濃濃的文化底蘊。水泉國小女籃隊的孩子們帶著恆春特有的月琴進入立法院，在莊嚴的議事殿堂中撥弄琴弦，將國境之南的風土民情透過樂音傳遞，溫暖了台北的生硬建築。除了體育交流，師生們也走訪了國泰女籃、國家鐵道博物館及故宮博物院，從科技、歷史到人文藝術，讓這群極少有機會北上的孩子，受到不同以往的文化衝擊。

隨行師長表示，偏鄉教育資源相對匱乏，孩子們對未來的想像往往受限於環境，這次在立法委員徐富癸、縣議員潘芳泉及運彩經銷商公會理事長何昱奇等社會資源協助下，才能促成這趟珍貴的旅程。徐富癸表示，看著孩子們在參訪過程中，從羞澀到自信，眼中流露出對世界的好奇與渴望，這顆種在心裡的種子，未來或許將成為他們勇敢追夢的動力，讓恆春的孩子不僅能看見世界，未來也能被世界看見。

