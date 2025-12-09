

國境之南省荷包享暖陽度假 墾丁凱撒雙12推一日快閃！住宿最低只要1,212元起！

【旅遊經 洪書瑱報導】





想到國境之南享受冬日暖陽嗎？現在有一個省荷包、輕鬆遊的好機會，而且您相信嗎？入住墾丁知名度假飯店──墾丁凱撒，最低只要＄1,212元起？嗯啊！訊息正傳來──墾丁凱撒於雙12購物節之際，於12月11日(四)上午10點推「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至發現西餐廳享用自助晚餐，加價1,212元，即可入住景緻客房一晚，四人同行再加碼升等17坪池畔花園客房。另外，飯店也看準深度旅遊風潮，還推出雙人成行入住四天三夜每晚3,333元起優惠，要以超值折扣搶攻消費者荷包。專案預訂日，最長開放至明(2026)年2月！







墾丁凱撒「1212年終盛典」優惠活動，雙人同行享用發現西餐廳自助晚餐，住宿只要1,212元優惠。圖／墾丁凱撒提供







「1212年終盛典」雙人成行加價1,212元即可入住景緻客房，藍白色的活潑配色搭配戶外大露臺，邀旅人以最放鬆的姿態坐看日月星辰。圖／墾丁凱撒提供



墾丁凱撒針對雙12，推出年終盛典，祭出發現西餐廳平日自助晚餐每人1,212元優惠，雙人成行暢饗異國佳餚百匯，再加價1,212元，即可入住景緻客房一晚不含餐。呼朋引伴、親友相約的四人旅客，除同享用餐優惠外，加價入住房型更可升等至坐擁私人花園及戶外Jacuzzi按摩浴池的池畔花園客房。優惠每日限量5間，於12月11日上午10點開賣，至12月12日中午12點止，可預訂至2026年2月23日前住房，但提醒農曆春節假期除外。









深受家庭客喜愛的池畔花園客房，客房專屬花園搭配Jacuzzi按摩浴池，盡享從早玩到晚的戲水樂趣，花園更配有專屬後門可直達椰林泳池。圖／墾丁凱撒提供





此外，隨著深度旅遊越來越受到旅客喜愛，即日起至2026年2月15日飯店同步推出四天三夜長住優惠，四天三夜平日雙人入住景觀客房每晚3,333元起，專案加碼指定日不加價，適合好友結伴或想以更悠閒步調體驗在地日常的旅人。住宿期間可再依行程安排飯店戶外生態導覽、水上活動及DIY等體驗活動，輕鬆打造專屬的南國度假節奏。

而民眾到屏東除了至墾丁旅遊外，目前在屏東公園有「2025屏東聖誕節」，還有四重溪溫泉季。另，屏東縣東港鎮為迎接建鎮八十週年，推出「東港80．逗陣來玩」慶典活動，首波好康，則是「王船文化館」十二月底前，即使非當地民眾，民眾持身分證，於王船文化館現場報名，可免費兌換入場券，限量五百名，報名成功前一百名可額外獲得東港八十週年祈福御守和明信片。除此之外，12月19日起，還有落山風藝術季！







