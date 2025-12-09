國境之南省荷包享暖陽度假 墾丁凱撒雙12推一日快閃！住宿最低只要1,212元起！
國境之南省荷包享暖陽度假 墾丁凱撒雙12推一日快閃！住宿最低只要1,212元起！
【旅遊經 洪書瑱報導】
想到國境之南享受冬日暖陽嗎？現在有一個省荷包、輕鬆遊的好機會，而且您相信嗎？入住墾丁知名度假飯店──墾丁凱撒，最低只要＄1,212元起？嗯啊！訊息正傳來──墾丁凱撒於雙12購物節之際，於12月11日(四)上午10點推「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至發現西餐廳享用自助晚餐，加價1,212元，即可入住景緻客房一晚，四人同行再加碼升等17坪池畔花園客房。另外，飯店也看準深度旅遊風潮，還推出雙人成行入住四天三夜每晚3,333元起優惠，要以超值折扣搶攻消費者荷包。專案預訂日，最長開放至明(2026)年2月！
墾丁凱撒「1212年終盛典」優惠活動，雙人同行享用發現西餐廳自助晚餐，住宿只要1,212元優惠。圖／墾丁凱撒提供
「1212年終盛典」雙人成行加價1,212元即可入住景緻客房，藍白色的活潑配色搭配戶外大露臺，邀旅人以最放鬆的姿態坐看日月星辰。圖／墾丁凱撒提供
墾丁凱撒針對雙12，推出年終盛典，祭出發現西餐廳平日自助晚餐每人1,212元優惠，雙人成行暢饗異國佳餚百匯，再加價1,212元，即可入住景緻客房一晚不含餐。呼朋引伴、親友相約的四人旅客，除同享用餐優惠外，加價入住房型更可升等至坐擁私人花園及戶外Jacuzzi按摩浴池的池畔花園客房。優惠每日限量5間，於12月11日上午10點開賣，至12月12日中午12點止，可預訂至2026年2月23日前住房，但提醒農曆春節假期除外。
深受家庭客喜愛的池畔花園客房，客房專屬花園搭配Jacuzzi按摩浴池，盡享從早玩到晚的戲水樂趣，花園更配有專屬後門可直達椰林泳池。圖／墾丁凱撒提供
此外，隨著深度旅遊越來越受到旅客喜愛，即日起至2026年2月15日飯店同步推出四天三夜長住優惠，四天三夜平日雙人入住景觀客房每晚3,333元起，專案加碼指定日不加價，適合好友結伴或想以更悠閒步調體驗在地日常的旅人。住宿期間可再依行程安排飯店戶外生態導覽、水上活動及DIY等體驗活動，輕鬆打造專屬的南國度假節奏。
而民眾到屏東除了至墾丁旅遊外，目前在屏東公園有「2025屏東聖誕節」，還有四重溪溫泉季。另，屏東縣東港鎮為迎接建鎮八十週年，推出「東港80．逗陣來玩」慶典活動，首波好康，則是「王船文化館」十二月底前，即使非當地民眾，民眾持身分證，於王船文化館現場報名，可免費兌換入場券，限量五百名，報名成功前一百名可額外獲得東港八十週年祈福御守和明信片。除此之外，12月19日起，還有落山風藝術季！
其他人也在看
全嚇一大跳！日本青森7.5地震「台灣團現況曝」旅行社防海嘯避臨海景點
日本青森昨晚發生芮氏規模7.5地震並發布海嘯警報，由於日本為台灣主要旅遊目的，不少民眾擔心目前狀況，對此，觀光署表示未接獲旅行團受影響消息，旅行社及線上平台也將避免臨海景點以防海嘯。據了解，目前遊日本的台灣旅客暫無太大影響。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
趣淘漫旅台南 祭雙12超狂優惠
凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅-台南」，推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
除夕訂位夯！連在地人都搶不到的「秒殺級」年菜外帶開賣
歲末年終，年菜訂位戰火已起！總有一家「連在地人都搶不到」的在地美食傳說。桃園國際機場凱悅酒店今年農曆春節餐飲戰況熱烈。主打頂級中菜的「味坊中餐廳」，2026 年除夕夜 (2/16) 訂位已全數額滿！聽到饕客心聲，酒店已備妥高規格的團圓選項，包含奢華的宴會廳桌席、Market Café 咖啡廳自助餐，以及主廚團隊精製的年菜外帶套餐三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
基隆至石垣島「迷你郵輪」拚月底首航 最便宜2千可搭
基隆至石垣島客貨輪「八重山丸」月底首航！單人臥鋪僅2800元起，冬季更優惠至約2000元，船上設KTV室、日式大澡堂，能載545名乘客。華岡集團總經理洪郁航表示：「這艘船的定位是希望推動台灣與日本兩地旅遊與交流，因此票價不宜定得太高，主要鎖定中低價位的市場。」專家建議，家中有小孩或長輩仍選設施完善的大型郵輪，小資族則可搭客貨輪省交通費！TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
2026台灣燈會在嘉義縣! 首度與「超級瑪利歐」合作還有限量小提燈
[Newtalk新聞] 為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，嘉義縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。 台灣燈會首度攜手任天堂 打造親子互動體驗新亮點 這次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。 除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。 這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶
記者蔡琇惠／新北報導 想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車…中華日報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
「光復騎讀日」暖心登場！濕地、生態、糖廠一日深度旅 最後兩梯次倒數
【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」日昨（12/7）在花蓮光復鄉熱烈登場，吸引全台灣好報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
【泰國旅遊新手懶人包】雙12泰國飯店限時1.9折起！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...2026跨年就去這
年末出遊熱潮來襲，Klook雙12推出「泰國飯店最低1.9折起」限時優惠，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，趁現在超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
〈 中華旅遊 〉武陵農場櫻花季 浪漫3日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台灣有事」風波反讓台日交流更升溫 觀光署推出「遊南部買一送一」搶日本客
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導日本首相高市早苗稱「台灣有事」引起風波，反倒讓台日關係更加緊密、升溫，交通部觀光署也加緊腳步與日本旅行業協會（JATA...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
韓國滑雪新手懶人包2025：3大雪場推薦／滑雪穿搭指南／滑雪裝備須知／人氣滑雪團精選...5大QA一次看懂｜問Yahoo就對了
迎接即將到來的滑雪旺季，本篇為你整理韓國滑雪5大Q&A，從新手解惑、雪場推薦到穿搭與裝備須知，一次掌握所有重點，快趁各大旅遊平台的雙12優惠開跑，帶上這份冬季滑雪懶人包，開啟專屬你的韓國雪季冒險吧！Yahoo玩樂搜查團 ・ 20 小時前 ・ 1
2026台灣燈會在嘉縣登場 遊客共賞嘉義之美
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義·超台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
不是破功是飆升！高雄觀光六都成長王 觀光局：勿用片面數字誤導大眾
高雄觀光成長幅度穩居六都第一 觀光局籲回歸客觀數據，勿以片面資訊誤導、打擊產業市場信心 【記者 王苡蘋／高雄台灣好報 ・ 1 天前 ・ 2
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶
想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車站？新北市政府觀光旅遊局推出微笑山線大縱走尋寶任務「大棟山小百岳賞芒」，用最輕鬆的方式一次擁有「自然山景、芒花浪潮、百年鐵道文化」三大亮點。大棟山海拔僅405公尺，是林口台地最高峰，名列臺灣小百岳，從樹林火車站走路800公尺就到登山口，交通超方便，適合一日輕旅行或親子健行。最受山友喜愛的「青龍嶺—大棟山」段僅3公里、坡度平緩，步道鋪面由自然土徑、砌石與碎石木屑交錯而成，兼具親近自然與良好排水性，不僅能俯瞰雙北都會景觀與大漢溪河谷，因沿稜線延伸至三角埔頂山，可在秋冬欣賞芒花，是攝影與賞景的熱門據點。新北觀旅局今（114）年推出微笑山線大縱走尋寶任務「達人帶路－大棟山小百岳賞芒」，由專業領隊帶領民眾深入大棟山步道，透過實地健行與人文導覽，認識樹林、山佳一帶的自然地景與鐵道文化。大棟山步道交通便利、路線多元，是新北近郊最易上手的入門山域；而秋冬芒花點綴其間，更讓旅程增添季節氛圍。活動同時串聯在地人文景點，其一為新北市市定古蹟「山佳車站」，保留日治時期和洋式站體與洗石子外牆，站內陳列早期鐵道文物與老照片，再現山佳作為昔日運煤基地的歷台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話