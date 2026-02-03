國境之南綠色交通轉型 屏東客運10輛電動公車2月4日恆春上路
【記者 王靚慧／屏東 報導】落實淨零碳排交通政策，屏東縣政府爭取中央7,000萬元及地方加碼750萬元，補助屏東客運加速汰換柴油公車，全新購置10輛電動公車將於2月4日起投入恆春半島營運，縣長周春米今(3)日於「恆春電BUS」啟動記者會中表示，這10部電動公車肩負恆春半島觀光與民生交通任務，也是屏東建構綠色運輸的重要里程。
周縣長表示，因應世界潮流與環境需求，公共運輸系統朝向淨零減碳的任務邁進，縣府成功申請交通部「電動大客車示範型補助計畫」7,000萬元之外，縣府更加碼補助750萬元，鼓勵民間業者汰舊換新，大幅提升民間投入綠色運輸、參與淨零轉型的意願，同時電動車零排放、低噪音的特性，為恆春半島的觀光帶來更永續的發展。
屏東客運董事長郭子義指出，中央推行2030年市區公車全面電動化，屏東客運引進10輛低地板電動公車，每部造價約1,000萬，感謝中央與地方的共同支持，尤其充電場站土地使用合法化問題的解決，才能使電動公車在恆春順利啟動，讓電動公車的拼圖從西部走廊延伸到恆春半島，拼起台灣最南端的一角。2月4日起電動公車營運票價不變，讓乘客來到恆春地區有更安靜舒適的新體驗。
屏東客運10輛全新電動巴士將投入恆春、墾丁地區共9條路線，涵蓋101、102、103等觀光接駁路線，以及301、303、305、306、307、308等通學通勤路線，兼顧旅遊與在地通勤需求。屏東客運表示，電動巴士充電完成可行駛200公里，最遠的路線是海生館到鵝鑾鼻，電力非常充足。
屏東客運指出，依估算，新投入電動公車每年行駛里程約51.8萬公里，年減碳量可達25.9萬公斤，相當於種植2萬餘棵樹，同時每公里能源成本可降低約5成。
縣府交通旅遊處表示，為鼓勵客運業者汰換高污染柴油公車，縣府特別訂定《屏東縣政府鼓勵市區汽車客運業購買電動大客車加碼補助作業要點》。未來縣府將持續引導市區客運業者汰換老舊車輛，逐步擴大電動公車服務範圍至全縣，落實永續城市發展。
▲屏東縣長周春米與屏東客運董事長郭子義等人試乘體驗全新的電動公車。（圖／記者王靚慧攝）
