國境最南藝文新地標！恆春文化中心劇場館週六首演 「船型」建築吸睛

「恆春文化中心劇場館」，歷經長時間精細打造。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕備受期待的國境最南重大藝文建設「恆春文化中心劇場館」，歷經長時間精細打造，終於要在本週六(29日)迎來首場壓力測試演出，這座不僅擁有國際級的音響設備，外觀更由台日頂尖建築師聯手設計，宛如一艘巨船停泊在古城旁，絕美的曲牆與地景設計，近期已吸引大批民眾與遊客前往「朝聖」搶拍，成為恆春半島最火熱的打卡新地標。

屏東縣政府文化處指出，劇場館將於12月6日正式啟用，但為了讓鄉親先睹為快，本週六特別安排阿卡貝拉音樂劇「勝利食堂」率先登場暖身。消息一出，這座擁有670席座位的演藝廳立刻引發索票與購票熱潮。不僅首場演出詢問度破表，後續至年底的連續六週系列節目，包括金曲歌后黃妃、民歌天后鄭怡等大咖雲集的場次，預售票況都相當火熱，許多場次已接近「滿場」，展現恆春半島居民對高品質藝文演出的強烈渴望。

這座被譽為「國境最南最美」的劇場館，由獲台灣新銳建築師獎的王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計。建築概念以「文化港灣」為隱喻，純白且充滿流動感的曲牆外觀，與一旁的百年古城牆新舊呼應，轉譯出如同船艦般的意象。內部除了演藝廳，還有視聽室與商業空間，未來還將進駐全國最南端的誠品書店，讓這裡不只是看表演的地方，更是生活與觀光的中心。

為迎接12月6日的正式開幕日，當天將結合恆春建城150週年舉辦「萬人牽手護古城」行動，屆時優人神鼓、在地民謠團體將在4座城門同步展演。屏縣府表示，本週六起至年底，從陳明章的「福爾摩沙淡水走唱團」到壓軸由藝人小嫻主演的音樂劇「唱吧！唱吧！」，場場精彩，想體驗這座嶄新劇場魅力的民眾，手腳要快，以免向隅。

