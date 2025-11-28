國境服務再升級 紐西蘭旅客訪臺11/29起享受高效便捷自動通關

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】內政部部長劉世芳將於明(29)日正式宣布我國開放紐西蘭旅客使用臺灣自動通關系統，這項措施不僅象徵臺紐雙邊友誼的深化，也代表我國在智慧國境管理服務上邁入一個嶄新的里程碑。啟用典禮將邀請紐西蘭商工辦事處代表梁思齊、外交部南部辦事處副處長張俊裕以及交通部觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任黃坤宏，與移民署署長林宏恩共同按下啟用按鈕，共同見證這歷史性的一刻。

本次啟用典禮別具意義，適逢移民署舉辦移民節慶祝活動，來自世界各國的嘉賓齊聚一堂，共同慶祝臺紐互惠合作的重要成果。紐西蘭素有「世外桃源」之稱，以其純淨的自然環境與豐富的人文風情，吸引著全球旅人的目光。臺灣與紐西蘭同樣擁有壯闊的山脈和獨特的島嶼生態，孕育了多元族群文化，兩者之間存在著許多令人驚喜的相似之處。本次典禮的主視覺設計巧妙地將臺灣與紐西蘭兩座島嶼並列，象徵雙方在地理位置上的呼應，更寓意著彼此在文化、經濟等各方面的緊密連結。

移民署署長林宏恩表示，政府近年來積極推動智慧邊境服務，致力於透過科技創新來提升國門形象與旅客體驗。臺紐互惠使用自動通關系統，不僅能大幅縮短旅客的通關時間，更能提升整體通關效率，代表著雙邊人民未來的往來將更加便利緊密，有助於促進觀光、商務及教育等多面向的交流。

林宏恩署長進一步強調，移民署未來將持續拓展與更多國家的互惠機制，透過與各國建立更緊密的合作關係，讓更多外籍旅客感受到「來臺灣就像回家一樣便利」。這不僅能提升臺灣的國際形象，更能吸引更多國際人才來臺觀光、投資，為臺灣的經濟發展注入新的活力。

目前，移民署國境大隊在國內主要國際機場港口共設有 121 座自動通關系統，供國內外旅客使用。為使紐西蘭旅客能順利使用自動通關系統，移民署特別說明，凡持有晶片護照且效期在 6 個月以上，年滿 12 歲且身高 120 公分以上的紐西蘭旅客，皆可免費註冊使用自動通關系統，享受便捷快速的入境體驗。

此外，為進一步提升旅客服務品質，臺灣自 今(114 )年 10 月 1 日起，已全面改為線上填寫入境登記表。紐西蘭旅客於來臺前，可事先於線上填報入境資料，搭配自動通關系統，在抵達臺灣的第一時間，就能感受到高效友善的通關服務。這項措施不僅能節省旅客的時間，更能提升整體通關效率，讓旅客擁有更愉悅的入境體驗。

值得一提的是，首班搭載可使用我國自動通關系統紐西蘭旅客的紐西蘭航空 NZ077 班機，預計將於明( 29 )日下午 17:00 抵達桃園國際機場。屆時，這些旅客將成為首批體驗臺紐自動通關互惠措施的紐西蘭旅客，親身感受臺灣智慧國境服務的便捷與高效。(圖/移民署提供)