國境第一道防線！緝毒犬邊玩邊抓毒 「這特質」機器無法取代

護國神犬訓練中心，培訓緝毒犬任務。（圖／TVBS）

在台灣的緝毒犬訓練中心，一群年僅1歲多的拉布拉多犬正在接受嚴格的訓練，成為保衛國家安全的重要力量。這些犬隻經過每日密集訓練，能在幾秒鐘內精準偵測出藏有毒品的行李。從育種、寄養家庭到專業訓練，每一隻緝毒犬都經歷漫長的培育過程，但真正能成為緝毒犬的比例僅有1至2成，目前已有126隻犬隻成功上線執勤，成為台灣邊境的第一道防線。

護國神犬訓練中心，培訓緝毒犬任務。（圖／TVBS）

在關務署的緝毒犬訓練中心內，模擬機場情境的假行李轉盤上，年輕的緝毒犬們正在進行日常訓練。這些犬隻能夠在幾秒鐘內湊近行李箱，迅速判斷是否有目標物。對牠們來說，這不僅是訓練，更像是一場遊戲，因為每次成功找到毒品後，就能獲得玩具作為獎勵。

廣告 廣告

護國神犬養成日記。（圖／AI）

訓練過程中，領犬員的聲調極為重要。即使聲音有一丁點不同，敏感的緝毒犬都能察覺。因此，領犬員也必須接受13周的專業訓練，找到與自己默契最佳的犬隻，才能一同前往第一線執勤。

領犬員得連續13週與未來緝毒犬培養默契。（圖／TVBS）

緝毒犬隊小隊長徐永昇表示，能與狗狗一起上班確實是許多人夢寐以求的工作，但課程中體力消耗相當大。在訓練初期，一個人可能同時需要帶三到四隻狗，一整天下來可能要跑十幾到二十趟，對體能是非常大的挑戰。

緝毒犬資深訓練師吳俊昇解釋，狗的嗅覺靈敏度其實都差不多，關鍵在於如何讓牠們理解尋找毒品是一種遊戲。訓練過程必須非常簡單明瞭，讓犬隻了解如何找到目標物。面對各種突發狀況，訓練師需要靈活應變，找出最適合的方法幫助犬隻理解並達到預期目標。

關務署自行育種，從小培養緝毒犬。（圖／TVBS）

訓練課程主訓訓練師羅定騰提到，每天需要檢查的貨物數量龐大，必須借助犬隻進行大範圍且快速的執勤，幫助縮小可疑標的物範圍。他坦言自己的犬隻雖然搜尋表現一直很好，但尚未有實際緝獲的經驗，可能只差一個契機。

儘管現代科技不斷進步，偵蒐設備越來越齊全，但狗的機動性和嗅覺靈敏度仍是機器無法取代的。然而，真正能成為緝毒犬的比例很低，僅有1至2成，至今上線執勤共有126隻。

關務署的緝毒犬都是自行育種，幼犬三個月大時會送到寄養家庭，從小就開始培養牠們的能力，為未來成為國門第一線守門員做準備。寄養家庭飼主周丹齡分享，她最初是在電視上看到相關資訊而決定參與這項計畫。她表示自己很喜歡養狗，但每次失去愛犬都會感到傷心，而參與寄養計畫讓她能夠長期與狗相處而不必面對永久分離的痛苦。

三個月大後，得靠寄養家庭幫忙把小小緝毒犬帶大。（圖／TVBS）

要成為寄養家庭，家裡空間必須夠大，還要定時帶犬隻運動。與導盲犬等其他工作犬不同，緝毒犬在民眾眼中較為陌生，許多人以為牠們只會出現在機場或邊境，但實際上在成為正式緝毒犬前，牠們都由寄養家庭細心照料。

從育種、寄養家庭到專業訓練，每一隻護國神犬的培育都需要眾多人員的付出。雖然這些犬隻一出生就註定成為公務員，但在所有人的細心照料下，牠們才能站在第一線，在短短幾秒鐘內守護台灣邊境安全。

更多 TVBS 報導

汪汪隊開箱／人民保母的最佳拍檔！警犬種類、培養歷程大揭秘

北捷中山砍人／登微博熱搜！中國網友驚訝：台北捷運竟沒有安檢

中國30歲「健美8連冠」王昆猝死 網質疑：打藥打多了

出國追雪注意！手提行李「禁帶1物」 安檢攔下當場丟掉

