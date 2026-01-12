日前我在中央聯合辦公大樓巧遇一位警大校友。過去他長期深耕桃園機場國境第一線，曾榮獲「飛安大使」第1名，是移民官中出類拔萃的典範。我本以為他是來內政部開會，沒想到他卻苦笑著告訴我，他早已轉調僑委會。他更語出驚人地說：「光是僑委會，就有十幾位移民署同仁先後調過來！」

這不是單一個案，而是體制性崩解的冰山一角。當國家最頂尖的國境衛士都選擇「棄船」轉往非關國安的行政單位時，我們必須嚴肅自問：這支守護國家門戶的隊伍，到底發生了什麼事？

回顧民國101年移民特考首度獨立招考時，萬人報考的盛況歷歷在目。當時不乏國內外名校碩博士競逐，連警大國境系的高材生都可能名落孫山。然而，這塊金字招牌在短短十幾年內已蒙塵。去年移民特考招考145人，實際到考僅446人，最終錄取146人，錄取率竟飆升至32.73％！

同樣的現象也正發生在警察特考。當國境管理與社會治安的防線不再由「精英」組成，而是陷入「到考即錄取」的無奈，台灣過去引以為傲的宜居安全優勢，還能維持多久？這不是單純的錄取數字，而是涉及國家發展與長期競爭力的存亡問題。

移民署人才的集體流失，與賴政府上任後極端化的兩岸政策息息相關。政府在政治上操作「仇中抗中」，從「亞亞事件」、強行驅逐陸配、要求「法律上不可能」的除籍證明，到以「新兩國論」全面排擠陸配擔任公職。這些作為讓過去長期倡議將陸配視為「新住民」、強調服務輔導的移民署陷入極度尷尬。

在第一線，移民官面對的是活生生的家庭與人權，但在政策指導下，他們被迫淪為政治清算的工具。當法律與制度不再是保障新住民的盾牌，而是隨政治風向起舞的利刃，基層官員在職業道德與行政指令間飽受煎熬，最終只能選擇轉職逃避。

更令同仁寒心的是制度性的羞辱。大法官釋字785號早已宣告公務員健康權受侵害違憲，但移民官的高壓、高危勞環境至今未曾改善。雖在《警察人員人事條例》第35條修法中，明定移民人員應與警消適用較高的所得替代率，但人事部門卻技術性地將移民人員排擠在外。

對政府而言，移民官在國境擋病毒、擋滲透時是「國安英雄」；但談到退休保障與應有的勞權補償時，他們卻成了可被犧牲的「次等公民」。這種「卸磨殺驢、兔死狗烹」的作法正是人才流失的最強推手。

荀子云：「國將衰，先賤其師」，推而論之：「國將亂，先賤其警；國將亡，先賤其軍。」今日的台灣，教師在教室內面臨文明政變，警消在陳抗中面臨制度霸凌，而代表國家主權第一線的移民官，則在政治惡鬥與待遇不公中集體出走。一個不再尊重守護者的國家，必然失去被守護的資格。

如果賴政府繼續以行政傲慢藐視國會、以政治口號凌駕法治、以人事掣肘羞辱警消與移民官，那麼當台灣失去「安全」這塊招牌時，動搖的將不只是民調，而是整個國家的根基，是中華民國的未來。（作者為前立法委員）