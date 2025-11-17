國壽健康險全外溢 明年七月起保費折減改全回饋點數 國壽總座：成本更高但甘之如飴

國泰人壽於17日舉辦「讓健康有力於你」記者會。國壽指出，截至今年第三季，外溢保單於初年度保費收入及新契約件數皆奪下雙冠王。（攝影／李海琪）

有鑑於日積月累的健康行為正一步步提升保戶健康，國壽今（17）日宣布「健康險全外溢」，並從2026年起將外溢回饋方式由保費折減升級為「全發小樹點回饋」。國壽指出，新的健康點數獎勵採週週回饋，並串聯國泰集團小樹點生態圈資源提供心理諮商、物理治療等多元健康兌換服務，讓健康真的有利於保戶。

廣告 廣告

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽自2024年啟動至今已投入逾2億元推動健康，2026年推出3大關鍵行動。其中「外溢+」，為了讓更多保戶納入國泰的健康促進計劃大傘下，目前所有健康險商品都已加入外溢機制。

外溢機制全商品適用，保費折減升級成小樹點回饋

劉上旗指出，明年七月起，外溢回饋方式將由「保費折減」全面升級為「小樹點回饋」（全發點），結合集團「小樹點生態圈」，不僅可用在國泰健康生態圈合作夥伴與通路，亦可運用在集團多元場景中，讓健康價值與日常生活有更豐富連結。

他強調，保單是金融產業中存續期間最常、最長期的約定，保單如何從事後補重，往前拉到事前預防，讓保戶更健康，因此讓保費折減的沉默效應，從明年七月開始，變成為顯性的點數經濟，促動民眾健康行為。

劉上旗表示，點數可對會服務量多，如心理諮商、健身房等，當國泰做出品牌，有足夠保戶數支撐，且對於健康行為意識高，自然也會吸引各式機構提供服務，生態圈也就應運而生，「即使我們成本會提高，但也甘之如飴」。

國泰人壽協理劉明達說明，國泰外溢保單選擇很多，而由保費折減改成全發點數，其實客戶得到的回饋更多。同時，在確實促進民眾健康方面，保費折減的效果較低，根據實驗結果，民眾從日常的運動、飲食等「健康行為」達成目標，以點數兌換健康商品與服務，健康行為達標率提升2.5倍，對象也主要針對被保人，更能激勵正確的對象從事健康行為。

AI飲食到心理諮商，健康服務從飲食延伸到身心

第二大關鍵行動就是「服務+」，國泰人壽持續擴大布局健康服務的深度與廣度。在飲食健康方面，除了廣受好評的「填問卷獲客製菜單」，今年結合AI與國泰健康管理合作開發「飲食拍拍」飲食辨識服務，保戶只要用手機拍攝餐盤照片上傳辨識，即可獲得攝取營養分析及建議下一餐如何調整飲食，有助建立正確飲食觀念。

國泰人壽因應《2024國泰保戶健康年報》心理健康洞察，今（114）年推出市場首張結合心理諮商服務的女性保單，短短5個月創造近3.8萬件的銷售佳績。至於男性保單目前是結合物理治療，劉明達指出，未來預計規劃提供更多服務。

同時，在「FitBack健康吧」打造正念冥想任務，其中還分成三個年齡層、針對不同需求，與專業機構配合提供正念冥想音檔，且獲得熱烈迴響，已突破百萬使用人次，成為走路、睡眠、運動心率外最熱門健康任務行動（累積任務值可兌換點數），且使用者年齡平均為46歲、高達7成為女性。因此，今年任務也針對不同年齡層需求，提供所需正念冥想技巧

全發點成本增五成，健康險成接軌主力

劉上旗坦言，全發點在成本上的確較折抵保費更沉重，據統計，一年保費折減約一億元，但若保費折減轉成發點數預估1.5億元，馬上就多50%。因此未來若形成正向循環，所以2.3億元可能都跑不掉。

他指出，尤其初期要促動平台獎勵、廣告行銷等，成本就需要五千萬，若國泰從成本考量，直接保費折減即可，「就是怕你不好好睡、好好吃，所以以點數回饋。」

國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，健康險貢獻CSM六成以上，對接軌來講很重要，但他強調，健康險並非單純說為了接軌目的，而是國泰身為全台最大壽險公司，希望透過國泰人壽努力讓客戶積極參與、朝健康邁進，焦點並非是財務的達成。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台灣之盾分兩階段整合 飛彈專家周宇平點出兩大關鍵須升級

麥當勞最受歡迎產品奶昔重新開賣 全台僅12間店有賣 台北市只有這兩家有

中國商品全球銷售第一 卻面臨經濟蕭條、愛國主義失靈困境

