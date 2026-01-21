國壽八度入選全球500大最有價值品牌 台灣保險業唯一登上國際舞台

國壽八度入選全球500大最有價值品牌。

國際權威品牌價值評估機構《Brand Finance》日前揭曉「2026全球500大最有價值品牌（Global 500）」排行榜，國泰人壽較前年度名次躍升80名，位居第407名，為台灣唯一上榜的保險業品牌，更是唯一八度入榜的金融業品牌。國泰人壽2025年也橫掃國內外超過20項知名獎項，連續11屆獲台灣保險業權威評比「保險卓越獎」的肯定，領先業界拿下最多座金質獎，也獲得《Brand Finance》評選「全球十大最強保險品牌（Top 10 Strongest Insurance Brands）」，並連續11年入選「全球百大最有價值保險品牌（Insurance 100）」。

《Brand Finance》為全球最具影響力的品牌評價機構之一，每年依據企業財務表現、品牌價值、市場占有率等多項指標進行全面評估；「全球500大最有價值品牌」榜單也被視為衡量企業國際競爭力的重要指標之一。國泰人壽本次從全球5,000 多家知名企業中脫穎而出，不僅展現深厚底蘊，也象徵台灣金融品牌已具備與世界對話的實力與份量。

回顧2025年，國泰人壽保險本業表現持續領先，年度新契約保費收入（FYP）達新台幣1,905.4億元，為全台唯一FYP突破1,900億大關的壽險公司，六度蟬聯市場第一。面對全球經濟波動與金融監理制度接軌，國泰人壽持續強化資本結構與商品組合，在穩健中前行，展現經營韌性。

在公司治理與服務面向，國泰人壽落實「全員服務、公平待客」的核心精神，由董事會直接督導專責單位，統籌並建立管理機制，為壽險業唯一連續七年獲金管會「公平待客原則評核」前25％的績優業者，在客戶服務領域，也獲頒美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎；並連續兩年獲選「永續金融評鑑」標竿企業肯定，展現高度治理品質。

國泰人壽持續以科技優化用戶保險體驗。截至2025年底，「國泰人壽App」用戶數突破350萬，並持續創新推出「家庭保單管理」功能，協助保戶一站式掌握全家人的保單與保障；同時也升級數位行銷工具，打造「AI Coach口袋教練」與「保險視圖」AI保單推薦等功能，提升業務服務效率與專業深度，讓保險服務更即時、更貼近生活情境。在數位科技與永續發展方面，更勇奪Celent模範保險公司獎、Insurtech Connect Asia Awards、保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards, IAA）等國際肯定。

在健康布局上，國泰人壽持續深化「讓健康有力於你」的承諾，自2024年起推動健康新組織與健康全外溢等行動，累積投入逾新台幣2億元，健康險商品也自2025年7月開始全面納入外溢機制，同時持續擴大健康服務內容，結合心理諮商、冥想任務與 AI 飲食分析等多元支持，將保戶的健康行動轉化為實質的點數回饋，讓保險不只是事後補償，更成為日常生活中最有感的健康後盾。

此外，國泰人壽與刑事警察局長期合作，建置資訊串接與聯防機制，並深入社區、校園宣導，推動全齡化防詐宣導，透過「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護網與AI風險值預警，近兩年攔阻344件詐騙、守護客戶資產近新台幣3億元，阻詐金額占壽險業界九成，居業界之冠。

展望未來，國泰人壽將持續以穩健經營為根基，深化科技創新與健康服務，並以「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌核心，陪伴大眾走過人生各個重要階段，也讓台灣金融保險品牌在國際舞台上，不只被看見，更值得長久信賴。