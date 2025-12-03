國壽公布金融業首份《未來辦公趨勢報告》 三大需求員工最期待

【記者許麗珍／台北報導】國泰人壽身為全台擁有最多商辦的壽險業者，今發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》 發現84%受訪者將「人性化」列為最重要需求，成為雇主與員工一致共識；其中餐飲服務、運動課程及周邊休閒服務為最受期待的前三名。

面對不斷變化的市場需求，國壽今發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，報告指出，相較開放式辦公區域，對小型隔音佳、靜音專注區等具備高度專注與私密性場域的期待值更高。

報告也發現78%受訪者希望能提升公司「數位化管理程度」，讓上班更有彈性、效率，調查結果顯示辦公環境的空間配置，應逐步走向動靜平衡模式，科技帶來的也不僅是生活便利，也可為日常辦公加分。

國泰人壽身為全台持有最多商辦的壽險業者，自2019年起，陸續透過空間彈性化、服務層建置、永續建物設計等方式進行轉型，並將「綠色、科技、人性」作為未來商辦服務設計的重要概念。

國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示，市場原以為新冠疫情過後辦公需求就能回到過去的穩定模式，但發現真正的挑戰疫後才開始，國際永續潮流席捲而來，建築物碳排成為企業最難管理的一塊，台灣面臨人口減少、人才爭奪日益激烈，企業需要的是能支撐ESG、留住人才並兼顧效率的空間，國壽此次發布的《未來辦公趨勢報告》就揭示了企業需求的劇烈變化。

面對不斷變化的市場需求，國壽今發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》。圖為國泰人壽不動產管理部副總經理郭文鎧。莊宗達攝

針對「綠色、科技、人性」服務設計概念，國泰人壽副總經理林佳穎表示，在綠色減碳趨勢下，住宅要達到淨零碳排且做能源管理最為困難，科技部分則是很多商辦大樓希望能運用智慧環境數據管理機制，人性部分則是好的辦公室環境應有利於企業人才招募，讓企業辦公室如同在自己家裡一樣舒適，也就是對空間的需求轉為對服務的需求。

