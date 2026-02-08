國壽去年前11個月共阻詐金額逾1.39億

國壽推動「詐騙防衛隊」桌遊 3.0 版，提升全民防詐意識。

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，國泰觀察近期民眾到金融機構辦理業務時，最常聽到的「詐騙關鍵字」略有不同，據統計國泰世華銀行2025年前7月最常聽到民眾臨櫃取款的理由包括：「買高價資產（如黃金等）、裝潢及借貸」；國泰人壽則常接獲「買黃金、買房、帳戶被監管」三個詐騙關鍵字；因此提醒民眾如遇常見的詐騙關鍵字，務必提高警覺，並盡速撥打各客服專線或165專線求助，守護自身財產安全。

國泰人壽去年前11個月共阻詐179件、金額逾1.39億元。從國壽攔阻案件分析，前三大詐騙樣態依序為「假投資、假交友、假檢警」。為因應持續變化的詐騙犯罪樣態，國泰世華銀行架構發展阻詐藍圖，橫跨「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」4大構面。其中「科技盾」以AI打造詐騙偵測模組，除於內部強化預警機制外，更以產業共好角度，邀請7家金融同業及機構一同運用突破性「聯合學習」（Federated Learning）技術推行「金融盾」專案，期望在共同交流各家防詐態樣下，奠定跨行防詐的基礎。

「關懷盾」則聚焦臨櫃防詐，並導入即時照會、表單系統化等工具，強化行員阻詐力道，提升攔阻成效；「聯盟盾」擴大公私協防量能，2025年分別與地方檢察署簽署「聯盟盾專案」合作意向書，建立雙方針對可疑金融帳戶即時通報機制。「知識盾」則對應不同年齡受眾、地區，建構識詐宣導策略，不僅倡議「#說出來阻止更多人受騙」宣導計畫，持續深耕識詐教育，攜手警政署、國教署簽署學童識詐教育合作意向書，並與「乖乖」跨界合作，推出限量版「國泰世華X乖乖反詐聯名包」等。

另外並率先建置「受詐監測模型」，協助客服精準辨識客戶是否為受詐被害人，進而啟動防詐關懷，打造線上線下聯防、集團共享資源、公私協力防詐之新典範。