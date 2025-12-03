國壽商辦導入hub服務 可預約門禁感應進出、異地共享辦公室！

國泰人壽今（3）日發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，並宣布以「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」三大策略，啟動商辦資產的全面升級，大規模導入hub服務，運用智慧環境數據管理機制，包括租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，也就是預約門禁感應進出；此外，還有異地共享辦公室，讓租戶可以到其他縣市，也能有臨時辦公室可用。

國壽預計未來5年內，將在台灣六都超過20棟國壽商辦大樓，導入hub新型態辦公服務，打造商辦服務生態圈的新世代。

國壽是在2024年整合推出「hub新型態辦公服務」，首棟導入松江商業大樓，穩定出租近9成。

這項服務從硬體、服務雙管齊下，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，若企業對綠電比例有特定需求，也可依其永續目標進行客製化配置；並透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作、有效控管成本，實現具易用性、即時性、高擴展性的新商務模式。

此外，以企業租戶需求為核心，租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，即可在預約時段內透過門禁感應進出，兼具效率及安全性；而多元空間配置賦予員工選擇權及自主權，創造兼具交流與彈性的工作環境。

值得一提的是，國壽打算讓商辦租戶，明年可享異地共享辦公室權益，簡單地說，商辦盡可能保留共享辦公室，讓租戶如果到了異地，有需要辦公空間，或是會議室，可以事前預約當地的國壽商辦，就不用再找咖啡廳處理公務。

國壽不動產管理部副總郭文鎧表示，期待每處，都有共享辦公室可用；不過，不是每處的國壽商辦，都能保留共享辦公室，例如某棟商辦樓層空間比較小，就不適合保留共享空間。

郭文鎧表示，國壽身為綠色商辦領先者，面對市場結構變化與租戶需求升級，以模組化方式將hub服務導入既有與新建商辦，全面提升軟硬體，推動「資產轉型」。

國壽不動產管理部副總郭文鎧強調，這項服務整合多種管理系統，讓大樓從「物件」變成「營運平台」，以「智慧驅動」讓企業租戶便捷獲取所需服務，提升效率與透明度；並以「人本共榮」為空間設計概念，跳脫傳統拘束，為企業租戶創造兼具健康、舒適跟專注的辦公環境與多元化社群活動。

郭文鎧表示，hub服務會以新建或都更商辦為主，未來5年內，20棟國壽商辦大樓裡，大概只有1-2棟是舊的商辦，主要原因是舊商辦若要導入綠電，若只有單一租客，成本很高，線路也不方便，現場空間與規格還要改建，因此要有相當的租客數量，才能導入綠電。

國壽強調，hub的價值不僅是空間本身，更在於結合數據科技與人性化體驗，也將成為未來商辦布局的核心主軸，以即將正式營運的台北環宇大樓為示範案例，榮獲全球房地產永續基準指標GRESB評鑑（Global Real Estate Sustainability Benchmark）全台唯一滿分、WiredScore（全球數位連線評鑑）白金、SmartScore（全球智慧建築評鑑）黃金雙認證大樓，此三項國際評鑑代表國泰環宇大樓具備亞洲前瞻綠色與智慧基礎雙規建置，滿足企業租戶綠色、科技、人性三大期待。

未來國壽會將hub服務標準化，複製至超過20棟大樓，依據區域使用特性、企業屬性與工作型態，進行因地制宜的空間與服務規劃，打造台灣商辦新標準。

至於國壽發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，發現有84%受訪者將「人性化」列為最重要需求，成為雇主與員工一致的共識。

其中，餐飲服務、運動課程及周邊休閒服務為最受期待的前三名；且相較開放式辦公區域，對小型隔音佳、靜音專注區等具備高度專注與私密性場域的期待值更高。

此外，78%的受訪者希望能提升公司「數位化管理程度」，讓上班更有彈性、效率。上述發現皆顯示辦公環境的空間配置，應逐步走向動靜平衡的模式，科技帶來的也不僅是生活上的便利，亦可為日常辦公加分。

