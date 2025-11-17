國壽宣布健康險全外溢 保費折減2026起升級「全發小樹點回饋」

國壽今天宣布「健康險全外溢」，並從2026年起，將外溢回饋方式由保費折減升級為「全發小樹點回饋」。新的健康點數獎勵採週週回饋，並串聯國泰集團小樹點生態圈資源提供心理諮商、物理治療等多元健康兌換服務，讓健康真的有利於保戶。

國泰人壽總經理劉上旗表示，外溢保單每年提供的保費折減，大概1億元，隨著小樹點回饋、健康險全外溢，每年成本會變成1.5億元，多出50％預算，當形成正向循環，未來每年提高至2億元、3億元是常態，跑不掉的，而且這些還不含與其他合作夥伴的介面串連成本，但為了鼓勵保戶重視健康，國壽還是願意來做這些事。

劉上旗表示，國泰人壽自2024年啟動至今已投入逾2億元推動健康，2026年將推出3大關鍵行動，第一項就是「外溢+」，為讓更多保戶納入國泰的健康促進計劃大傘下，目前所有健康險商品都已加入外溢機制。明年7月起，外溢回饋方式將由「保費折減」全面升級為「小樹點回饋」(全發點)，結合集團「小樹點生態圈」，不僅可用在國泰健康生態圈合作夥伴與通路，亦可運用在集團多元場景，讓健康價值與日常生活有更豐富連結。

第二大關鍵行動就是「服務+」，國壽持續擴大布局健康服務的深度與廣度，在飲食健康方面，除廣受好評的「填問卷獲客製菜單」，今年結合AI與國泰健康管理合作開發「飲食拍拍」飲食辨識服務，保戶只要用手機拍攝餐盤照片上傳辨識，即可獲得攝取營養分析及建議下一餐如何調整飲食，有助建立正確飲食觀念；在體態健康方面，與國泰醫院聯手打造「健康輕鬆學」系列影音內容，後續也將針對骨質疏鬆、健康檢測等主題開發多樣化服務。

第三大關鍵行動則是「夥伴+」，國壽將攜手「通路、保戶、醫療專家、商戶、全民」等5大夥伴，全面倡議健康促進。以培訓業務通路夥伴成為具備醫療與營養保健知識的「健康家」為例，這兩年已培訓逾2千位業務員取得「健康家」認證，能更敏銳察覺身體發出警訊的微妙變化。

劉上旗也分享一位「健康家」夥伴案例，當這位夥伴進行家戶拜訪時，察覺保戶長期咳嗽情形，便耳提面命提醒儘早就醫檢查，結果發現是甲狀腺惡性腫瘤，保戶非常感謝；這就是國泰成立「健康家」的心意與目的，讓保險服務不只是保障，更成為保戶健康旅程的問路人。

劉上旗還透露，業務員在拜訪保戶的過程中，甚至還成功防堵詐騙，提醒保戶，為保戶守護財產。

國泰金資深副總孫至德說，國泰推出的小樹點，一開始是信用卡回饋，如今，集團各子公司也紛紛運用小樹點回饋客戶，整體統計，每年都有2成的成長，用戶偏好消費用在票券、咖啡、茶葉蛋、速食等等。

回顧去年「讓健康有力於你」4大健康行動至今成績單，國壽因應《2024國泰保戶健康年報》心理健康洞察，今年推出市場首張結合心理諮商服務的女性保單，短短5個月創造近3.8萬件的銷售佳績，並於「FitBack健康吧」打造正念冥想任務，獲得熱烈迴響，已突破百萬使用人次，成為走路、睡眠、運動心率外最熱門健康任務行動(累積任務值可兌換點數)，且使用者年齡平均為46歲、高達7成為女性。因此，今年任務也針對不同年齡層需求，提供所需正念冥想技巧。

國壽不僅成立健康實驗室，籌組國泰健康顧問團並與國泰醫院、國泰健康管理合作，自今年第一季開始推動並鼓勵保戶使用點數激勵來實踐外溢機制，帶動超過萬名保戶投入每週任務兌換點數，截至今年第三季，外溢保單於初年度保費收入及新契約件數奪下雙冠王；健康促進計劃「FitBack健康吧」會員人數突破170萬人，較去年底增加36%；今年度公益活動「步步攻億走」更吸引近40.7萬名民眾與企業員工參與，自2022年累計至今總步數突破2,400億步。

國壽強調，「讓健康有力於你」是國壽推動健康的主張與承諾，自2024年啟動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」4大行動方案，承諾每年億元投資健康，至今不到一年時間已投入逾2億元。

國壽未來將持續每年億元投入健康，並以兼具健康與保險的專業團隊持續關注保戶身心健康、預測風險、提供適切的商品與服務，達到與保戶「共創健康」的承諾。

