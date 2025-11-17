國壽宣布健康險全外溢 保費折減2026起升級「全發小樹點回饋」
國壽今天宣布「健康險全外溢」，並從2026年起，將外溢回饋方式由保費折減升級為「全發小樹點回饋」。新的健康點數獎勵採週週回饋，並串聯國泰集團小樹點生態圈資源提供心理諮商、物理治療等多元健康兌換服務，讓健康真的有利於保戶。
國泰人壽總經理劉上旗表示，外溢保單每年提供的保費折減，大概1億元，隨著小樹點回饋、健康險全外溢，每年成本會變成1.5億元，多出50％預算，當形成正向循環，未來每年提高至2億元、3億元是常態，跑不掉的，而且這些還不含與其他合作夥伴的介面串連成本，但為了鼓勵保戶重視健康，國壽還是願意來做這些事。
劉上旗表示，國泰人壽自2024年啟動至今已投入逾2億元推動健康，2026年將推出3大關鍵行動，第一項就是「外溢+」，為讓更多保戶納入國泰的健康促進計劃大傘下，目前所有健康險商品都已加入外溢機制。明年7月起，外溢回饋方式將由「保費折減」全面升級為「小樹點回饋」(全發點)，結合集團「小樹點生態圈」，不僅可用在國泰健康生態圈合作夥伴與通路，亦可運用在集團多元場景，讓健康價值與日常生活有更豐富連結。
第二大關鍵行動就是「服務+」，國壽持續擴大布局健康服務的深度與廣度，在飲食健康方面，除廣受好評的「填問卷獲客製菜單」，今年結合AI與國泰健康管理合作開發「飲食拍拍」飲食辨識服務，保戶只要用手機拍攝餐盤照片上傳辨識，即可獲得攝取營養分析及建議下一餐如何調整飲食，有助建立正確飲食觀念；在體態健康方面，與國泰醫院聯手打造「健康輕鬆學」系列影音內容，後續也將針對骨質疏鬆、健康檢測等主題開發多樣化服務。
第三大關鍵行動則是「夥伴+」，國壽將攜手「通路、保戶、醫療專家、商戶、全民」等5大夥伴，全面倡議健康促進。以培訓業務通路夥伴成為具備醫療與營養保健知識的「健康家」為例，這兩年已培訓逾2千位業務員取得「健康家」認證，能更敏銳察覺身體發出警訊的微妙變化。
劉上旗也分享一位「健康家」夥伴案例，當這位夥伴進行家戶拜訪時，察覺保戶長期咳嗽情形，便耳提面命提醒儘早就醫檢查，結果發現是甲狀腺惡性腫瘤，保戶非常感謝；這就是國泰成立「健康家」的心意與目的，讓保險服務不只是保障，更成為保戶健康旅程的問路人。
劉上旗還透露，業務員在拜訪保戶的過程中，甚至還成功防堵詐騙，提醒保戶，為保戶守護財產。
國泰金資深副總孫至德說，國泰推出的小樹點，一開始是信用卡回饋，如今，集團各子公司也紛紛運用小樹點回饋客戶，整體統計，每年都有2成的成長，用戶偏好消費用在票券、咖啡、茶葉蛋、速食等等。
回顧去年「讓健康有力於你」4大健康行動至今成績單，國壽因應《2024國泰保戶健康年報》心理健康洞察，今年推出市場首張結合心理諮商服務的女性保單，短短5個月創造近3.8萬件的銷售佳績，並於「FitBack健康吧」打造正念冥想任務，獲得熱烈迴響，已突破百萬使用人次，成為走路、睡眠、運動心率外最熱門健康任務行動(累積任務值可兌換點數)，且使用者年齡平均為46歲、高達7成為女性。因此，今年任務也針對不同年齡層需求，提供所需正念冥想技巧。
國壽不僅成立健康實驗室，籌組國泰健康顧問團並與國泰醫院、國泰健康管理合作，自今年第一季開始推動並鼓勵保戶使用點數激勵來實踐外溢機制，帶動超過萬名保戶投入每週任務兌換點數，截至今年第三季，外溢保單於初年度保費收入及新契約件數奪下雙冠王；健康促進計劃「FitBack健康吧」會員人數突破170萬人，較去年底增加36%；今年度公益活動「步步攻億走」更吸引近40.7萬名民眾與企業員工參與，自2022年累計至今總步數突破2,400億步。
國壽強調，「讓健康有力於你」是國壽推動健康的主張與承諾，自2024年啟動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」4大行動方案，承諾每年億元投資健康，至今不到一年時間已投入逾2億元。
國壽未來將持續每年億元投入健康，並以兼具健康與保險的專業團隊持續關注保戶身心健康、預測風險、提供適切的商品與服務，達到與保戶「共創健康」的承諾。
更多品觀點報導
00946年終除息0.058元！連4月不變 想領息最晚這天買
00939年終除息維持0.072元！全年配息倒吃甘蔗 想領息最晚這天買
其他人也在看
推動健康生態圈 國泰人壽外溢保單5年拚200萬戶
（中央社記者蘇思云台北2025年11月17日電）國泰人壽今天表示，外溢保單用戶約80萬戶，目標5年內達200萬戶，奠基在目前FitBack健康吧已經有170萬戶，對達標有信心；為鼓勵保戶持續透過運動、飲食保持健康，國壽規劃明年7月起把外溢回饋方式由保費折減改為全發小樹點回饋方式。所謂外溢保單，是把保障轉換到健康促進的保險模式，像是保戶透過運動、健康飲食、定期健康檢查等行為，達成保險公司設定的健康目標，就可獲得額外回饋，像是保費折扣、保障增加、現金或點數回饋等。國泰人壽今天舉行「讓健康有力於你」記者會，說明外溢保單推動策略。國泰人壽總經理劉上旗表示，國壽2024年起啟動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」4大行動方案，承諾每年億元投資健康，希望保險可以從事後補償提前到事前提升健康。國壽今年7月起達成健康險全外溢目標，但也發現有時候外溢保單初期有效果，後續可能健康行為停下來，規劃明年7月起改為點數回饋，透過高頻率發點數方式，鼓勵保戶從事健康行為。國泰人壽今年前3季外溢保單新契約為40萬件、初年度保費達新台幣204億元，奪下外溢保單雙冠王。國壽今年外溢保單回饋（保費折減）超過中央社財經 ・ 2 小時前
全台首家！國泰人壽明年起健康險全外溢＋全發「小樹點」
為落實「讓健康有力於你」長期經營健康的承諾，國泰人壽自2024年啟動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」4大行動方案，承諾每年億元投資健康，至今不到一年時間已投入逾2億元。國壽17日宣布，除「健康險全外溢」，並從2026年起將外溢回饋方式由保費折減升級為「全發小樹點回饋」。中時財經即時 ・ 12 小時前
國壽健康險全外溢 明年7月起保費折抵改發小樹點回饋
國泰人壽 2024 年推動「讓健康有力於你」4 大健康行動，投入資源已突破 2 億元。國壽今 (17) 日再宣布，健康險全面導入「外溢機制」後，自 2026 年 7 月起會將原本的保費折減升級為「全發小樹點」鉅亨網 ・ 8 小時前
創新板吉祥物 獨角獸tibit今登場亮相
臺灣證券交易所今日在象徵「一起」的11月17日，正式揭曉臺灣創新板（tib）的靈魂角色——tibit。證交所董事長林修銘正式宣示，臺灣創新板將以tibit為精神象徵，以創造「獨角獸孵育基地」核心使命，鎖定前瞻產業，加速推動臺灣資本市場躍升至亞洲那斯達克的國際地位。自由時報 ・ 10 小時前
讓愛普發 • 一萬個希望發生行動 家扶邀全民把普發一萬元化作幸福力量
【記者 洪美滿／台北 報導】政府普發現金一萬元自今（17）日起開放 ATM 領取，全民迎來幸福紅包的同時，也掀台灣好報 ・ 10 小時前
替岳母慶生後！闖紅燈過馬路 男遭撞重傷
新北市和彰化市近日各發生驚悚車禍，引起社會關注！在彰化，一名李姓男子替岳母慶生後，沒走斑馬線又闖紅燈過馬路前往超商，結果被轎車撞飛，頭部直接撞擊地面，「場面十分可怕」目擊者形容。而在新北市新店區，一名女駕駛在行人穿越道上擦撞嬰兒車後竟肇事逃逸，居民指出該車是當地違規常客，曾多次被檢舉違規。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 縣府認了：「移動管制」未完備
即時中心／顏一軒、李美妍報導彰化縣「文雅畜牧場」4萬顆被驗出農藥「芬普尼」超標的雞蛋，儘管經農業部祭出「移動管制」列管後，但仍外流至台中市的雞蛋行，引發民眾擔憂。對此，彰化縣政府今（17）日表示，流入台中蛋行的雞蛋是畜主於11月9日售出，針對畜主是否有違反移動管制相關規定，目前檢調正在偵辦釐清責任中；同時，彰縣府也坦承「移動管制」等相關行政程序執行「未完備」。民視 ・ 11 小時前
沈伯洋鬆口「戰士沒選擇戰場權利」！楊智伃酸爆：就是想選台北市長
聯電創辦人曹興誠日前兩度發文表態，支持民進黨提名綠委沈伯洋參選2026台北市長。沈伯洋今天（17日）接受專訪，首度鬆口表態「戰士沒有選擇戰場的權利」。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，白話文就是：沈伯洋真的想選台北市，更酸爆沈大師這次選擇說最勇的話，果然是天下第一勇。中天新聞網 ・ 10 小時前
國際鋼價弱中帶穩 中鋼與義联跨集團整合產能突圍
近期國內外鋼需復甦趨緩，鋼市維持盤整，中鋼日前公布今年12月盤價，以平盤確保接單量能，今（17）日股價再度跌破18元關卡，不過中鋼集團宣布，將為義联集團旗下燁聯在生產線改造的空窗期，代工其不銹鋼熱軋。業內人士表示，中鋼今年恐出現建廠以來首次虧損，這次除了服務客戶，以產能整合來降低空轉損耗，也是維護競爭力的一環。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
12.7億廠房慘淪法拍！知名大廠下市「股票變壁紙」血淚史曝光
台南大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」近年深陷營運與財務危機，從財報延遲、停上市，到如今廠房遭法拍，昔日鋁合金大廠走向風雨飄搖，引發市場關注。最新法拍公告顯示，廷鑫位於台南市仁德區的大型廠房已遭法院列為法拍標的，底價為12億7,593.7萬元。中時財經即時 ・ 13 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 9 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 9 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 13 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 11 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前