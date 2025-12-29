國壽投資沃旭大彰化西南離岸風場 預計明年Q3風場商轉時完成
【記者許麗珍／台北報導】國泰人壽投資沃旭能源大彰化西南離岸風場，雙方簽署總金額約新台幣250億元的協議，並已將該風場既有的專案融資納入考量，雙方交易預計於明年第三季風場商轉時完成，沃旭能源於今年7月完成大彰化西南離岸風場的專案融資，獲得約新台幣900億元資金。
大彰化西南離岸風場位於彰化外海約50至60公里處，包含已投入商轉的大彰化西南第一階段離岸風場295 MW，以及正在建置中、預計於2026年第三季完工併網的大彰化西南第二階段離岸風場337 MW。沃旭能源將透過位於台中港的運維中心，負責大彰化西南離岸風場的長期營運與維護。
雙方本次協議總金額約新台幣250億元，並已將該風場既有的專案融資納入考量，雙方交易預計於2026年第三季風場商轉時完成。沃旭能源於今年7月完成大彰化西南離岸風場的專案融資，獲得約新台幣900億元資金。
該項協議是沃旭集團推動風場釋股計畫的重要里程碑，進一步強化公司資本結構，這也是沃旭四大策略目標之一。這次協議簽署後，沃旭集團在2025年透過風場釋股已累積創造新台幣1,650億元收益，協助公司朝向於2025年至2026年度間，透過合作夥伴模式與風場釋股計畫創造350億丹麥克朗收益的目標又邁進一大步。
