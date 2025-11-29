國壽投資績效正點！ 林昭廷：明年資本適足率約140％
國泰金（2882）28日舉行第三季法人說明會，旗下國泰人壽前三季在股海賺進625億元，較去年減少33%，台股投資報酬率12.5%，國外股票投報率9.2%，截至第三季底的金融資產未實現損失為784億元。
國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，明年的資本適足率將申請介於125％至140％；合約服務邊際（CSM）方面，今年前九月已累積681億元，全年目標700億元將會達標，明年可望達750億元起跳，CSM釋出率約5％，採逐年升高。
依現行保險業資本有4等級，可分成資本適足（資本適足率200%以上）、資本不足（資本適足率150%以上未達200%）、資本顯著不足（資本適足率50%以上未達150%）、資本嚴重不足（資本適足率低於50%）。
而為因應明（2026）正式接軌國際「保險資本標準」（Insurance Capital Standard，ICS）制度，金管會推出台版在地化版本，預告將頒布新的資本適用率標準，保險風險資本額門檻從200%降到100%（公式計算方式與舊版不同），不到25%或50%列為「資本不足」或「資本顯著不足」，最嚴重恐遭清理或解散。
另外談及國泰金控股利政策展望，財務長陳晏如表示，今年以來金控獲利狀況很不錯，前10月累計稅後純益942億元，EPS6.16元，尤其銀行、產險、投信3家子公司都續創歷史新高，整體表現優異，國壽雖受匯率影響，但經常性收益有提升，核心業務動能強勁。
