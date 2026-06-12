國壽搶頭香擬推「在宅醫療」新保單！總座李長庚籲防疫險慘痛經驗勿再發生
【記者許麗珍／台北報導】外界關注今年底是否推出在宅急症照護新保單，國泰金控總經理李長庚今表示「理論上會推出新保單，主管機關若審核速度快，就會很快推出」。國泰人壽總經理林昭廷則證實已設計好「居家在宅醫療新型態保單」一年期且採試辦計畫先行，民眾可單買一張。李長庚強調，客戶權益及保險業經營都很重要，「 上次防疫險就是一次慘痛的經驗，希望不能再發生第2次！」
由於醫療科技快速進步，醫療處置由傳統住院模式，轉向微創治療以及居家照護等新型態的醫療服務，衛福部倡議希望年底前在宅急症照護保單問世。金管會保險局6月10日邀請壽險業者討論一日手術險、在宅急症照護等新保單等進行協商，保險局昨表示因癌症居家化療目前沒有「經驗發生率」統計，暫時未納入在宅急診照護新保險範圍，目前居家住險新險只有納入肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類等疾病。
國泰金控今（12日）召開股東常會，國泰金控總經理李長庚於股東會後受訪時透露，針對衛福部推動的「在宅醫療」政策，國泰金控旗下國泰人壽已準備就緒，「理論上我們會推出並申請相關的保單，主管機關如果審核速度快，我們就會很快推出。」
李長庚表示，基本上會看到客戶需求，因應客戶需求，推出新的保單，真的很希望這個保單可以盡快上市。在家醫療過去沒有這樣的保單，先試辦後累積經驗，再擴及廣度及深度，希望能盡快提出申請並上市。
林昭廷表示，「居家在宅醫療新型態保單」已經設計好了，擬採用一年期保單，會盡快提出，且採試辦方式，等國壽保單出來，急症試辦計畫有一些項目，它也一直改變，只能先推一年期，先累積經驗，因為明年也許它的範圍又改了，條款也要跟著改。
林昭廷表示，會在很快時間內提出試辦申請，只要金管會核准，就可試辦推出，基本上一年期保單，民眾可單買一張，「保費貴不貴是對價關係且要看怎麼設計」，總是要保單先上，內部保單都已準備好，他強調最近就會盡快送保單審核，不會到今年底才送，送件時間很快。
李長庚表示，衛福部希望推在家醫療，希望壽險業者調整在家醫療的理賠原則，政府各單位持續討論中，如果能兼顧客戶權益及保險公司經營，他呼籲「上次防疫險就是一次慘痛的經驗，政府片面改變合約，再保是拒賠的。」
李長庚指出，保險合約是長期合約，如果能在尊重合約精神之下，也能夠兼顧醫療，這需要大家一起集思廣義思考，基本上客戶權益很重要，「但是像防疫險這樣的事情，不能再發生第2次」，這裡面需要大家集思廣義思考兼顧各方利益，讓整個產業發展下去。
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