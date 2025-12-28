國壽春節連假提供網路投保服務

歲末年終，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金服務，在春節連續假期前，提前發放針對保險契約於2/10（二）~2/22（日）期間可領之滿期金/生存保險金，並統一於2/10（二）將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，計5.1萬件保單受惠，發放金額高達新台幣15.3億元。此外，國泰人壽亦提供春節期間保險費繳納彈性延期、房貸繳息寬限、旅行平安險投保及客服專線等多項服務，陪伴保戶安心迎新年。

因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳交國泰人壽保費的保戶，原2/19（四）保險費請款時間延至2/23（一），保戶應於2/13（五）下午3:30前，將足額保費存入扣款帳戶。為確保保戶權益，以超商、銀行/ATM自行繳費者，請於繳費期限前完成繳費；如2026年2月應繳件未繳費，國壽將於2026/3/10（二）寄發催繳通知，請保戶多加留意繳費期限。

廣告 廣告

國壽於春節連續假期期間，同步啟動房貸客戶繳息寬限服務，凡應繳日在2/10（二）~2/20（五）之間，寬限日延期至3/2（一），房貸客戶依規定寬限日期繳息，不計延滯息與違約金。客戶應留意預留年後繳納房貸的預算，並注意繳費期限，避免疏忽而須繳付延滯息與違約金；若既有房貸戶有資金運用需求，亦可提前親洽國泰人壽服務中心，或透過業務人員申辦增貸。

國泰人壽在連假期間持續提供多項網路投保服務，讓保戶輕鬆快速完成線上投保，眾多商品包含旅平險、健康險、傷害險、壽險及年金險等一應俱全，滿足保戶的多樣化保障需求。