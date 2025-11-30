國壽滿溢康愛 全方位癌險

癌症已連續43年位居國人死因首位，民眾需及早籌備癌症保障，以應對高額醫療費用；國泰人壽推出全方位癌症險「滿溢康愛防癌定期健康保險（外溢型）」（簡稱「滿溢康愛」），提供「長期癌症保障」與「無理賠回饋金」雙重安心機制，若初次罹患癌症（重度）可申領一次性保險金支應治療所需。

國壽設計無理賠回饋金，意在鼓勵保戶提升健康管理意識；如保戶維持健康於「無理賠紀錄期間」（即自契約生效日起，至繳費期間【20年】屆滿後，再經過10個保險單年度）未罹患癌症（重度），即可領回年繳應繳保險費總額的1.02倍。在保費返還設計下，癌症保障持續不中斷至90歲。此外，國泰人壽為落實「讓健康有力於你」的長期健康促進計劃，自今（2025）年七月起已達成「健康險全外溢」目標，「滿溢康愛」即結合健康外溢機制，鼓勵保戶加入「FitBack健康吧」健康計劃，積極實踐健康生活，凡於指定期間達到「樂享家」會員等級，可享最高3%保險費折減，透過養成良好習慣，發揮事前預防的影響力。

以30歲女性為例，繳費年期20年、保額200萬，年繳應繳保險費122,000元，每年實繳保險費為117,120元（含自動轉帳1% +「FitBack健康吧」樂享家折減 3%）。若不幸於45歲罹患「大腸直腸癌（第一期）」，保戶可獲得初次罹患癌症（初期）或癌症（輕度）保險金20萬。若保戶於60歲時未曾罹患癌症（重度），即可領回無理賠關懷保險金約248萬，後續仍持續享有癌症（重度）保障180萬至90歲。