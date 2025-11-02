國壽獲最佳AI應用獎首獎

國泰人壽協理謝志寬（中）赴美國奧蘭多代表受獎

國泰人壽近日於美國國際客戶管理學院主辦的「全球客服中心大獎」中，榮獲「最佳AI應用獎」首獎肯定，為亞洲唯一獲此殊榮的壽險業者。本次獲獎也是國泰人壽繼2018年榮獲「最佳大型客服中心獎」、2024年榮獲「最佳客戶數位體驗獎」後，第三度於ICMI舞台上脫穎而出。

ICMI成立於1985年，是全球最具影響力的客戶管理專業機構之一，副總范千惠表示，國泰人壽將數位創新融入公司DNA，持續運用創新技術重塑各項服務流程，包含陸續推出智能助理阿發、智能客服工作台、空中櫃檯、全場景人臉辨識、智能質檢系統，以及AI Coach口袋教練等創新服務，讓客戶從進線諮詢開始，到選定服務內容，及後續申辦服務等過程，皆可安全、便捷完成需求，客服團隊也能透過AI模擬各種客戶互動情境，構築從線上到線下的全方位服務鏈。

國泰人壽領先同業，將人臉辨識全面導入「投保」、「保單變更」、「保費付款授權」、「理賠申請」及「據點臨櫃辦理」等5大保險服務流程。客戶註冊一次，即可於國泰人壽App、業務人員或親臨服務櫃台等3大管道，使用臉部辨識取代傳統簽名與OTP流程，縮短作業時間，並強化安全性。

此外，國泰人壽導入「智能質檢系統」，運用語音辨識技術，將通話轉譯為文本，全面分析客服應對內容，找出優化重點，作為內部教育訓練依據。另推出「AI Coach口袋教練」智能陪練系統，於理賠說明、投保諮詢及客訴等多種模擬情境訓練業務員的應對，亦可依業務員的語氣、關懷度與準確性等面向，即時給予回饋與評分，協助客服團隊持續精進專業與具同理心的溝通能力。

展望未來，國泰人壽將持續深化智慧應用與虛實整合服務，讓保險服務從被動保障進化為主動陪伴，成為客戶生活中的長期夥伴，並落實「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，讓科技成為連結人心的橋樑，持續翻新客戶對於保險的想像。