國壽砸45億台南獵地 打造倉儲廠辦估2030年完工

（中央社記者蘇思云台北13日電）國泰金今天晚間公告，代子公司國泰人壽公告取得位在台南市新市區等多筆土地，交易總金額達新台幣45.5億元。國壽指出，看好該地區交通便利，位在台南科學園區附近，規劃打造倉儲物流中心與廠辦，預期2030年完工，報酬率估3%以上。

國泰金今天晚間代國泰人壽發布重大訊息，取得台南市新市區大營段1335、1353、1354、1355、1478、1484、1487、1487-1、1487-2、1488、1489、1490、1491、1492、1528-2地號等多筆土地，土地面積為6萬8384平方公尺，換算約2萬686.16坪，交易總金額為45億5095萬5200元，款項分4期。

廣告 廣告

國壽指出，此案看好所在地區交通便利，不僅離交流道近、也在台南科學園區附近，未來規劃打造為倉儲物流中心與廠辦（結合廠房和辦公室功能的複合型建築），預計5年完工，整體報酬率估3%以上。

此外，國泰金今天晚間也代子公司國泰人壽公告董事會決議透過Cathaylife Singapore Pte. Ltd.以公開募集方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，將視市場行情及客觀情勢在董事會決議起1年內1次或分次發行。

國泰金表示，國壽為維持接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度（TW-ICS）後資本水準的穩定性，並維繫海外籌資管道及次級市場活絡性，規劃通過新加坡SPV（特殊目的公司）以公開募集方式發行10年期以上累積次順位公司債，發行總額以10億美元為上限，如果以11月12日新台幣匯率計算，換算約新台幣310.7億元。

金管會2023年4月鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，後在2024年3月宣布允許台灣保險公司透過海外成立SPV發行具資本性質的債券。（編輯：潘羿菁）1141113