國壽要當青森蘋果房東 5年內逾20棟商辦導入hub服務

全台最大包租公國泰人壽今（3）日舉行記者會，宣布未來5年要在六都逾20棟國壽商辦大樓導入「hub新型態辦公服務」，租金亦將反映前述價值。國泰人壽不動產管理部副總郭文鎧生動譬喻，蘋果有很多種，「我希望我們是青森蘋果」，國壽要透過商辦產品差異化來提升競爭力。

國泰人壽副總林佳穎解釋，hub的品牌標誌是六角型，取自蜂巢，凸顯家的概念，期待員工與雇主的情感及系統管理都能更緊密連結。

國壽的新聞稿提到，hub從硬體、服務雙管齊下，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，若企業對綠電比率有特定需求可客製化配置。hub透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作、有效控管成本。

hub 可線上預約共享空間

hub以企業租戶需求為核心，租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，即可在預約時段內透過門禁感應進出，兼具效率及安全性；而多元空間配置賦予員工選擇權及自主權，創造兼具交流與彈性的工作環境。

林佳穎舉例，國壽有些商辦大樓有共享空間可以釋出。假設企業租戶的業務員從台北總公司前往台中、台南招攬生意，出發前就可以透過智慧化平台預約使用幾小時的共享空間，猶如人還沒到咖啡廳，就已經預約好要喝咖啡。

將推廣至桃園、台中、台南

國壽長期被喻為全台最大包租公，持有的自住與投資性商辦大樓超過200棟。郭文鎧說，一整棟純出租的目前大約有四、五十棟，包含台北市松江商業大樓，以及都更重建預計明年第二季亮相的環宇大樓，未來5年將有逾20棟導入hub服務，有興建中、危老重建、廠辦、兼具商場與辦公的複合大樓等型態，將從台北市依序推廣至桃園市、台中市、台南市等六都。

客群方面，郭文鎧說，跟現在沒有差異，台北市以跨國企業與大型企業為主；中南部則會服務到台灣的中小企業。因法規要求明年起稍具規模的商辦大樓需有1成比率的綠電，hub初期至少會滿足租戶1成的綠電需求。

租金將反映青森蘋果價值

國壽目前有大約50家企業租戶，預估今年全年將提供承租戶2500萬度綠電，全部來自太陽能發電，外購占多數比率。郭文鎧表示，過往商辦大樓的租金與租幾坪綁一起，未來將有明顯差異，會反映「過往概念下的租金＋服務＋綠電使用量」，租金金額料將水漲船高，但這正是青森蘋果的價值。

