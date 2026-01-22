國壽：今年起採用壽險匯率會計新制

（中央社記者蘇思云台北22日電）國泰金今天代子公司國泰人壽發布重大訊息，董事會決議依「保險業財務報告編製準則」規定，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，且未指定外幣風險避險者，自115年1月1日起採用匯率攤銷法處理。

壽險業盼調整匯率會計制度節省避險成本，金管會去年12月底預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，壽險業AC項下未對外幣風險組成部分指定避險者，可採直線攤銷法處理，有望降低匯率對損益表的影響。台銀人壽21日已公告，將採用匯率會計新制。

國泰人壽指出，依據金管會預告「保險業財務報告編製準則」草案及會計研究發展基金會函釋，董事會決議將依保險業財務報告編製準則規定，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量的債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。

舉例來看，若以100美元11年期債券為例，第1年底新台幣匯價31元、第2年底匯價升到28元，以原本現行即期匯價計算，第2年會出現新台幣300元損失，未來改成攤銷法，第2年評價債券距離到期日仍有10年，第2年損失是認列30元（300元除以10），新制下匯率造成的影響將明顯縮減。（編輯：張均懋）1150122