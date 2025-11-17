國壽：外價金水位高 新台幣升到28元仍可因應

（中央社記者蘇思云台北17日電）中央銀行14日晚間與美國財政部發布聯合聲明，外界關注未來匯率走勢對壽險業影響。國泰人壽今天表示，許多壽險公司都已實施外匯價格變動準備金新制、加上申請暫行措施等，業界外價金水位都很高，國壽外價金也足以因應匯率波動，新台幣升到28元也沒有問題。

國泰人壽今天舉行「讓健康有力於你」記者會。國泰人壽執行副總經理林昭廷會後受訪時指出，台美聯合聲明並不是很特別，因為先前包括日本、韓國、瑞士也有類似聯合聲明，壽險同業外匯價格變動準備金金額也都很大，即使匯價大幅升值到28元也可因應，不影響損益表現。

金管會去年公布外匯價格變動準備金新制以來，市場上21家業者中，13家壽險業者採用新制，9月整體外匯價格變動準備金餘額達新台幣3419億元，創下史上次高水位。根據資料，國泰人壽截至10月底外匯價格變動準備金餘額為604億元。

林昭廷解釋，除了很多業者目前都實施外匯價格變動準備金新制以外，6月底也申請相關暫行措施，等於今年底業者稅前盈餘的3成也要提存外匯價格變動準備金，可以說目前業者外價金部位都很厚實，可因應匯率變化。

近期壽險界與會計界正密切討論壽險匯率會計議題，林昭廷進一步說明，台灣壽險業的結構問題確實是全世界非常獨特的狀況，需要不一樣的解法。

林昭廷指出，壽險長期持有債券至到期日，中間匯率變化影響的是帳面變動，因此做的並非實質避險，但中間需要投入衍生性避險工具如NDF（無本金交割遠期外匯）的金額卻很大，壽險業面對的避險，跟產業界需要1個月後支付美元貨款，因此需要先鎖定匯率做避險的概念並不同。

林昭廷說，2012年業界也曾討論外匯價格變動準備金制度，當時業界避險金額高，希望可省下避險成本，透過外匯價格變動準備金制度，可以吸收部分匯率波動，也可降低NDF部位，現在確實有達到目標。只是隨著壽險業投資部位持續增加，現在付出更多避險成本，因此也希望是否有方式可以省下避險成本。

目前壽險公會也針對匯率會計議題提出方案與配套作法，包括保險公司的AC部位（按攤銷後成本衡量的金融資產）的美債，是否有空間可以不需要因匯率波動每月評價反應在損益表。

林昭廷指出，不管後續是否還要增提部分外匯價格變動準備金，或提存到特別盈餘公積，對於業者淨值或償付能力都有幫助，錢省下來也不會跑到股東口袋，而是希望解決結構問題，未來更進一步強化資本結構，簡單來說如同「自我保險」，透過時間累積，業者外匯價格變動準備金充實到幾千億元後，新台幣升值多少都不會受到匯率影響。（編輯：潘羿菁）1141117