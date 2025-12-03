國壽「hub模式」打造商辦新標準 未來5年逾20棟商辦升級

【記者許麗珍／台北報導】國泰人壽身為綠色商辦領先者，今宣布將以「hub新型態辦公服務」全面升級旗下商辦，預計未來5年內在六都逾20棟國壽商辦大樓導入hub服務，此外「hub服務」首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，累計今年已為租戶提供25000度綠電；國壽評估跨國企業、大型企業以及中南部的中小企業等三類都是未來的潛在客戶，盼能打造台灣商辦新標準。

國泰人壽今舉辦「hub未來辦公趨勢報告發表會」，提出「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」三大策略引領未來商辦市場轉型，且公布金融業首份「未來辦公趨勢報告」 ，提供企業雇主掌握最佳因應對策，替辦公空間創造多元價值。

國泰人壽2019年就啟動轉型商辦開發，透過空間彈性、永續建物設計，並在2024年整合推出「hub新型態辦公服務」，首棟導入的松江商業大樓出租率已近9成；國壽啟動商辦資產全面升級，大規模導入hub服務，能依據租戶需求，量身打造彈性空間，運用智慧環境數據管理機制，協助租戶在日常營運中實踐永續經營，預計未來5年內，將在台灣六都超過20棟國壽商辦大樓導入hub服務，打造商辦服務生態圈的新世代。

國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示，面對市場結構變化與租戶需求升級，國壽以模組化方式將hub服務導入既有與新建商辦，全面提升軟硬體，推動「資產轉型」；整合多種管理系統讓大樓從「物件」變成「營運平台」，以「智慧驅動」讓企業租戶便捷獲取所需服務，提升效率與透明度；並以「人本共榮」為空間設計概念，跳脫傳統拘束，為企業租戶創造兼具健康、舒適跟專注的辦公環境與多元化社群活動。

國壽表示，推動的「hub服務」回應首份「未來辦公趨勢報告」的調查結果，看見雇主與員工的需求及期待，從硬體、服務雙管齊下，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，若企業對綠電比例有特定需求，也可依其永續目標進行客製化配置。郭文鎧舉例，有的企業客戶需要50%綠電，有的僅需5%。

國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示，面對市場結構變化與租戶需求升級，國壽以模組化方式將hub服務導入既有與新建商辦，全面提升軟硬體，推動「資產轉型」。莊宗達攝

郭文鎧指出，綠電來源主要透過外購，媒體詢問何種綠電購買較多？他表示太陽光電發電跟隨著日出日落，比較符合辦公室的作息及需求，24小時發電的離岸風電綠電比較適合台積電，至於綠電成本每度近6元，灰電成本則約3.8元至4元。

此外，「hub服務」可透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作、有效控管成本，實現具易用性、即時性、高擴展性的新商務模式。國壽以企業租戶需求為核心，租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，即可在預約時段內透過門禁感應進出，兼具效率及安全性；多元空間配置則賦予員工選擇權及自主權，創造兼具交流與彈性的工作環境。

國泰人壽今舉辦「hub未來辦公趨勢報告發表會」，由國泰人壽副總經理郭文鎧(中)、國泰人壽副總經理林佳穎(左)、國泰人壽協理連婉茹(右)，提出「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」三大策略引領未來商辦市場轉型 。莊宗達攝

郭文鎧另表示，要把「必須去」的辦公空間，變成「想要去」的空間，跳脫原來對大樓使用需求的概念，hub服務的價值不僅是空間本身，更在於結合數據科技與人性化體驗，也將成為未來商辦布局的核心主軸。

針對「hub服務」的潛在客戶，他表示評估跨國企業、大型企業以及中南部的中小企業都是未來的潛在客戶，尤其產業南移，南部也有潛在需求。

國壽以即將正式營運的台北環宇大樓為示範案例，其榮獲全球房地產永續基準指標GRESB評鑑（Global Real Estate Sustainability Benchmark）全台唯一滿分、WiredScore（全球數位連線評鑑）白金、SmartScore（全球智慧建築評鑑）黃金雙認證大樓，此三項國際評鑑代表國泰環宇大樓具備亞洲前瞻綠色與智慧基礎雙規建置，滿足企業租戶綠色、科技、人性三大期待。

未來國壽會將hub服務標準化，複製至超過20棟大樓，依據區域使用特性、企業屬性與工作型態，進行因地制宜的空間與服務規劃，打造台灣商辦新標準。

