國壽2月10日提前給付15.3億滿期金、年金 5.1萬件保單受惠

歲末年終，金馬年即將到來，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前，提前發放針對保險契約於2/10(二)～2/22(日)期間可領之滿期金/生存保險金，並統一於2/10(二)將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，計5.1萬件保單受惠，發放金額高達15.3億元。

此外，國壽亦提供春節期間保險費繳納彈性延期、房貸繳息寬限、旅行平安險投保及客服專線等多項服務，陪伴保戶安心迎新年。

因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳交國壽保費的保戶，原2/19(四)保險費請款時間將延至2/23(一)，保戶應於2/13(五)下午3:30前，將足額保費存入扣款帳戶。

國壽提醒，以超商、銀行/ATM自行繳費者，需於繳費期限前完成繳費；如2026年2月應繳件未繳費，國壽將於2026/3/10(二)寄發催繳通知。

國壽於春節連續假期期間，同步啟動房貸客戶繳息寬限服務，凡應繳日在2/10(二)～2/20(五)之間，寬限日延期至3/2(一)，房貸客戶依規定寬限日期繳息，不計延滯息與違約金。

國壽在連假期間持續提供多項網路投保服務，讓保戶輕鬆快速完成線上投保，眾多商品包含旅平險、健康險、傷害險、壽險及年金險等一應俱全，滿足保戶的多樣化保障需求。

國壽推出保單借款優惠活動「超樹貸7」，保戶只要於即日起至2026/3/3(二)前完成申辦，自給付日起至3/10(二)期間，可享線上申辦2.25%，ATM/櫃台申辦2.5%優惠利率。

國壽App更提供快速保單借款服務，營業期間內申辦(春節連續假期前可申辦線上保單借款業務，春節連續假期內僅接受預約服務)，無須出門免排隊，即可享當日借、當日撥款的即時便利服務。

民眾如打算於春節期間出國旅行，別忘了規劃旅平險。國壽於桃園機場第一、二航廈及松山機場第一航廈，提供全年無休的「旅行平安險+不便險」投保服務；國壽桃園機場服務中心，亦於春節期間延長營業時間為清晨4時至晚間10時30分，隨時為旅客備妥最佳安心守護方案。

保戶如在海外遇緊急事故或疾病時，可撥打國泰人壽24小時專線，國際冠碼+886-2-55595110按2，由海外急難救助中心提供即時救助服務。

國泰舉辦「馬上發發新春問答」活動，體驗功能抽好禮，第一波為2026/1/12(一)至2/1(日)，民眾與阿發完成新春問答，並登入會員即可抽「馬上發發紅包袋」；第二波抽獎活動為2026/2/2(一)至3/8(日)，民眾與阿發完成互動，並登入會員體驗流程，即可抽小樹點(生活)100點。

此外，保戶可多加利用客服專線，市話撥打免付費專線0800-036-599，或透過手機撥02-4128010，享專人服務諮詢；保戶亦可持智慧型手機進入官網，或登入國壽App，使用「網路電話」與真人客服聯繫，享優先接聽服務。

國壽承接高中以下(含幼兒園)「學生團體保險」，保障期間至2026/7/31(日)止。凡投保學生團體保險之學生(童)，於寒假、春節連續假期仍享有相關保障。若有學生團體保險諮詢需求，可市話撥打國壽免付費服務專線0800-036-599，或可至國壽「學生團體保險專區」查詢：https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/student。

