國外《爐石戰記》選手都去哪了？30位名人現況一次看

大家好，我是西陵珩，各位的爐石引路人。還記得上次替各位整理的台灣爐石選手動態整理嗎？國外篇來啦！這次收錄了25位頂級爐石好手（並再收錄5位活躍好手的近況簡述），主要是追蹤那些已經「完全淡出」爐石的那群玩家。除台灣的五唬將、七宗罪之外，鍋貼曾經「冊封」的外國好手們過的怎麼樣呢？

本文將帶你探索早已被忘卻的爐石往事，讓我們一起重拾那些年的電競回憶吧！

一、Firebat（2014年世界冠軍）

初代世界冠軍、前美洲區特級大師，也是美洲區唯一的世界冠軍。

Firebat於2020年美洲區《大師職業賽》S2輸給ETC之後，因為成績不佳面臨降級(踢出GM)，並分別於推特、Reddit解釋自己為何選擇退出競技爐石(詳情可參考Rarran的影片)。

正式告別爐石賽場後，Firebat曾經嘗試經營YT好一陣子，除了爐石之外，也接觸過TFT與其他種類的卡牌遊戲，雖然具有一定規模的流量，但最終他的Twitch直播跟YT影片卻永遠停滯在2021年，這位前世界冠軍也徹底消失於大眾視野，連社群媒體(Ig)也停更了。

根據前賽評Frodan口述，Firebat目前已經放棄直播，回去讀書，走向IRL的同時也更享受接受生活中的新挑戰，再加上新住處的網路不是很理想，就索性遠離網路社群了。

祝福這位爐石初代冠軍！人生的新篇章還在等著他續寫。

二、Ostkaka（2015年世界冠軍）

講到這位15年世界冠軍，就想到當年Thijs vs. Ostkaka四強戰的經典戰役，放到今日仍是競技爐石的美談。Ostkaka中間雖然一度轉換跑道至TFT，卻並未告別爐石賽場。然而，他在《大師職業賽》的改制途中和暴雪產生諸多矛盾，導致他最終未能受邀成為特級大師，需要再從資格賽、巡迴賽重新出發，使爐石電競痛失一顆明珠。

不過，Ostkaka與歐美一眾GM(含Tyler)的關係都相當好，時常

和他們出門郊遊、聚餐，X上的最後一篇文章便是和Feno、Seiko、Jarla、Fluffy、TheViper94等人渡假。

三、Pavel（2016年世界冠軍）

「羅傑打出綠拉札，接著拍手」，想必已經是各位聽到Pavel這個名字之後腦中浮出的首個畫面，當年在BO7賽制中銳不可擋的神奇少年，如今也將邁入而立。

雖然他在2020年在歐洲區《大師職業賽》S1和Kolento「攜手」淘汰，但仍將爐石作為休閒的一環，偶爾打打資格賽、巡迴賽。

Pavel十分低調，社群也都是基於爐石而創辦，不確定是否有經營俄文社群，但至少英文圈是如此(Meta社群平台、YT)，去年曾受邀到杜拜參加戰場線下賽，附上2024年的他：

四、Hunterace（2018年世界冠軍*）

首位三星大師，台灣社群稱為人中之龍，2018年世界冠軍(*賽事實際時程為2019年)，當年在和平籃球館和Viper上演史詩大戰，應該是所有台灣爐石觀眾歷歷在目的一刻。

氣勢如虹的Hunterace卻於2020年的就在歐洲區《大師職業賽》出局，拿到冠軍才過一年就已經成為轉播台/評卡的常客，偶爾還會打打天梯，甚至是開放，一度還想自己辦社群賽，最終回歸現實世界。

感謝Hunterace帶給大家一段傳奇的故事。

五、Liooon（2019年世界冠軍）

爐石電競首位女子世界冠軍，其賽後採訪別具意義。

奪冠後，曾參加《最強大腦》第五季，兩年前在個人社群秀出律師實習證，似乎也已經脫離網路世界，邁向現實了。

六、glory（2020年世界冠軍）

一冠一亞(且是連續兩年闖入世界賽決賽)，迄今仍未有人能超越的成就，就是在glory手中締造的。目前仍是活躍狀態(幾乎天天開台)，目前以SVWB為主，爐石則是對今年平衡設計師的不作為感到厭倦，逐漸較少直播爐石，但仍然保持著亞、歐季季傳說。

七、Posesi（2021年世界冠軍）

和glory、alutemu並稱為日本三劍客，主宰了2020~2022年的爐石國際賽，曾計畫成為杭州亞運的日本爐石代表之後再退役(最後一戰)，但未果。

今年一度參與爐石亞太區的季後賽，失利後跑到SVWB修練，但沒有抽到參賽資格後就沒看過他提起SV了，最近玩戰場玩得很開心(詳洽最新推文)。

八、Bunnyhoppor（2022年世界冠軍）

B博士，2022年世界冠軍，前歐洲區特級大師，三年前宣布退出競技爐石，並在孩子出生之後也宣告會逐漸降低直播次數(為了照顧小孩)。

今年受網易邀請，和Gaby、Furyhunter、Thjis一同參加《中歐對抗賽》，就賽場表現來看，感覺很像是趁機去中國渡假，畢竟也有正職工作了，爐石已經成為工作後的休閒娛樂。

從B博士的linkedin來看，正式退役時間甚至是2024年5月(畢竟去年不小心突然想要回來拚，然後就打進春季賽了)，目前在Cegal當Data Scientist，不愧是博士阿！

九、Muzzy

DK版大哥，前美洲區特級大師，於2021年美洲區《大師職業賽》S2以2:3輸給McBanterFace無緣該年世界賽後，在社群宣布退出競技爐石。

Muzzy生涯末期一直有股：「假如進了那就再試試看」的感覺，對爐石似乎早已失去巔峰時期的熱忱，最終的迴光返照也沒能讓他踏進世界賽的舞台，以頗為遺憾的姿態告別爐石電競。

離開爐石圈之後，Muzzy重拾學業，並在去年畢業於伊莉莎白鎮學院，今年9月成功取得在Deloitte的全職工作，擔任Solution Analyst。

十、justsaiyan

美國隊長，前美洲區特級大師，台灣觀眾最熟悉的陌生人，2021年3月30日在X上宣布退休(連結已死)。

告別競技爐石之後，美國隊長開始找工作，性質偏向Strategy Analyst，目前在德國電信(T-Mobile)擔任Senior Operations Analyst。

十一、Fr0zen

2017年世界亞軍，前美洲區特級大師，沒有公開退休，但也不再活躍於爐石圈，X上最後一篇文似乎是酒店賭場下注時籌碼被扒走了。

照外國友人的說法，Fr0zen後來也卸下戰袍回歸現實生活讀書，並且已經找到一份正職工作。

十二、lunaloveee（前bloodyface）

2020年全明星賽冠軍，2019年世界亞軍，前美洲區特級大師。

Luna雖然已經公開退休，但並未完全脫離卡牌圈，仍會不時分享MTGA、遊戲王的相關訊息，甚至自己跑去卡店打小比賽。暴雪宣布2026年爐石世界賽將在暴雪嘉年華舉行時，也曾表示過感興趣。

Luna目前在iSoftStone擔任軟體開發(她也是少數幾位會把電競經歷放在領英上的人)，妥妥地又會讀書又會玩。

十三、Amnesiac

美國天才少年，前美洲區特級大師。GM被淘汰之後開始回歸現實，繼續讀書、找實習，最後畢業於芝加哥大學(絕對的學霸)。

目前在Citadel Securities擔任Options Trader，有創一個休閒社群帳號，專門發自己做食物、彈琴唱歌的內容(暫時停更)。

十四、Jarla

2020年爐石世界亞軍，第一屆ParallelTCG世界冠軍，前歐洲區特級大師，捷克永遠的大哥(理論上)。

Jarla的狀態有點半競技半休閒，至少去年世界賽失利之後就已經不是全力爐石了。換句話說，半競技水準的Jarla也已經夠打進最後一盃了，實力驚人。

2025年開始被一眾歐美KOL找去打Parallel(區塊鍊電子卡牌)，結果打著打著成就還比爐石高，一舉成為世界冠軍：

十五、Viper

（圖源：爐石戰記）

2018年爐石世界亞軍，前歐洲區特級大師，現已退休(爐石)。

Viper的職業生涯擁有不少「趣聞」，像是和法國快手、Zhym一起組成「GM原神幫」(熬夜玩原神玩到職業賽都不想打)，又或是花了10歐元跟Gaby買巡迴賽Line-up，結果和Gaby會師決賽等事蹟，總會讓人覺得這個玩家很強，但也很皮。

加入Parallel幫之後，日前也拿到了第一次大賽冠軍，算是同Jarla一樣「延續」了自己的電競生涯。沒了爐石之後，不外乎也是摸一下TFT，又或是在米哈遊身上貢獻自己的獎金了。

十六、DeadDraw

2022年世界亞軍，半退休狀態，但今年仍成功打進了夏季季後賽，並且挺進八強，最後一次開台表示自己目前已重拾學生身分。

Deaddraw令人印象深刻的是，她的母親是位極開明的大學教授，非常支持Deaddraw追逐他的爐石夢，甚至在個人X上幫DD加油，可惜最終惜敗給B博士。或許下次學期結束的時候他還會開台聊聊近況，甚至拚拚看2026的爐石也說不定？

十七、Kolento

初代K神，又或是唯一的K神，前歐洲區特級大師，第二屆《中歐對抗賽冠軍》。

Kolento的社群足跡著實不少，不像前面那些過於低調的人，K神三不五時就會浮出水面喘口氣，但這一口氣往往令人摸不著頭緒，像今年就是K神的「換氣年」，突然回來開台一陣子(持續約3個多月)，並且這樣的突發開台就能達到均觀看破2000人。在這段期間，他在YT上傳了72部影片，並且再度「下潛」。

不知道下一次K神回歸是甚麼時候呢？會不會明年他決定現身在暴雪嘉年華呢？

十八、Hoej

2017年HCT春季賽冠軍，兄弟爐石的代表(其弟NikolajHoej)，嚴格來說Hoej從未宣佈退出爐石，不過也稱得上轉換跑道了，Hoej目前正在全心全力參與Pokemon VGC，日前參與LAIC(寶可夢拉丁美洲國際錦標賽)取得第34名，看起來是要再一年了：

十九、Surrender

2017年HCT夏季賽冠軍，前亞太區特級大師，韓國的大哥之一。

中文社群俗稱投降哥，曾經在賽場上打出令人驚豔的拉札牧操作，於2023年在天梯小小回鍋發力，便取得當年春季冠軍賽資格，Surrender在有了自己的家庭跟生活之後，讓不少韓國後輩得以展露頭角，像是gyu、hemlock等人。

到了2025年，投降哥數次受韓暴邀請參加實況主挑戰賽，從星海迷你包玩到安戈洛迷你包，直播的時候總有股「他沒有老」的感覺，或許也是明年復出線下賽的有力人選之一？

二十、Yulsic

香港首位踏上世界賽的選手，2016 WirForce 國際邀請賽冠軍，杭州亞運香港選拔賽冠軍。

一度被PTT網友稱為tom60229的剋星，曾於2016年~2017年打出賽區宰制力的選手，於杭州亞運選拔時期短暫復出，並且痛宰了香港爐石後輩們，可惜亞運爐石項目最終沒能辦成，看不到這位老將的復出。

二十一、Sequinox

鍋貼冊封新加坡七匹狼之【狼王】，目前也是Parallel幫的一員，不知道是被Lamby拉去玩還是他把Lamby抓進去的，Parallel的線下聚會，把推文遮住還以為是爐石…：

（圖源：Sequinox）

二十二、LambySeries

鍋貼冊封新加坡七匹狼之一，新加坡小帥哥，個人認為在爐石後半階段(大師賽之後)基本上已經是二代狼王，前亞太區特級大師。

GM收攤後，Lamby開始多方發展，一度成為Marvel Snap官方的內容創作者(期間筆者有幸跟lamby聚餐過一次)，並且開台長達一年之久，眼看Snap做不太起來，旋即加入Parallel的懷抱，目前仍是Parallel的電競選手。

二十三、Kranich

韓國K神，最可惜的GM候選人之一(因為服兵役而未應邀)，首位打進世界賽且連續晉級世界賽的韓國選手。

韓K退伍的時候甚至還有一篇專訪，表示自己有機會的話還會想投入於爐石電競當中。近三年以來，Kranich也默默地打天梯，並且不時地轉發爐石相關消息，23年跑去玩Marvel Snap了，今年又能較常看到他在標準模式奮戰了(看來他訪談提到不擅長玩自走棋遊戲是真的)，希望明年有機會看到這位老將重新復出。

二十四、JasonZhou

俗稱咖哩周、阿扁，黃金賽雙冠王，2016年全明星賽冠軍，16、17年連續闖進世界冠軍賽四強。最令人印象深刻的恐怕是他的莞爾、扇子造型還有眼鏡。

退出爐石圈之後，一度有意在Artifact、密室逃脫遊戲發展，但是那股對電競的熱情已然消逝(最後好像真的開了一家密室逃脫的店)。

今年，傑森周迎來第一子，並在微博分享了喜訊：

（圖源：JasonZhou）

二十五、OmegaZero

2017年黃金賽冠軍，2018年HGG總冠軍，同傑森周一樣在16、17年連續闖進世界冠軍賽，曾經被燙在訪談點名與自己「同層級」的選手之一。

2021年短暫回歸，於達拉然大師巡迴賽奪得亞軍，目前已經轉換跑道，日前在《英雄聯盟對戰卡牌》取得中國公開賽冠軍：

怎麼可以少了誰…的那些選手(都是活人)：

二十六、Thijs

太子未曾離開過我們啊，明年甚至還想去Blizzcon呢！

二十七、Dog

狗哥，也沒離開過，仍是個自走棋、戰場沉癮者，最近因應改版，幾乎都在TFT mode。

二十八、XiaoT

中國爐石最高的山，最長的河！今年拿下黃金賽第四冠，並且再度闖進世界冠軍賽！

二十九、kin0531

亞運示範賽金牌，前亞太區特級大師，筆者前幾天還能看的到他在其他DC群打lol。

三十、blitzchung

聰哥，前亞太區特級大師，偶爾會來台灣玩，上次看到聰哥是鋼哥台聚了(剩下有請聰粉群的補充)。

這次的知名選手動態(國外篇)就告一段落啦！可能還有很多「遺珠」並未收錄在內，但相信各位的種種回憶也已經慢慢浮現，像是在賽場上對大哥迷之微笑的Purple，後來因性騷擾被告上法庭的Orange等等，也歡迎大家持續討論那些年你印象深刻的那些爐石選手們。