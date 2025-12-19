國外人氣繪本翻譯身份曝光！竟是超大咖天后 瞞著老公偷偷進行工作

記者鄭尹翔／台北報導

華語天后許茹芸再添全新身分，悄悄跨足出版領域，成為「翻譯作者」，正式推出人生第一本翻譯作品《天空尋寶記－初學者的雲朵冒險之旅》。以「芸氏情歌」紅遍華語樂壇的她，這回將對雲與天空的長年情感，化為文字呈現，展現音樂之外的多元才華。

許茹芸最近悄悄多了一個「翻譯作者」的頭銜。（圖／時報文化）

許茹芸最近悄悄多了一個「翻譯作者」的頭銜。（圖／茹聲工作室）

《天空尋寶記－初學者的雲朵冒險之旅》原作為國外人氣圖文繪本《Cloudspotting for Beginners》，出版社看中許茹芸一向被視為「雲系代表人物」的形象，以及她細膩溫柔的文字感受力，特別邀請她擔任中文版譯者。這也是許茹芸首次接下翻譯工作，她坦言一開始曾因語言專業與責任感而猶豫，但在閱讀完整本書後，被內容深入淺出、畫風溫暖療癒深深吸引，最終點頭接下這項全新挑戰。

翻譯工作歷時約4至5個月，許茹芸在結束巡迴演唱會後，回到首爾的家，固定帶著筆電到住家附近熟悉的咖啡廳「上班」，靠窗而坐，望著街景與人來人往，專心進入雲朵與天空的世界。她表示，出版社未給予時間壓力，加上有氣象專業人員協助專有名詞，讓她能以學習與享受的心情完成翻譯。

在文字風格上，許茹芸特別下了功夫。她希望這本書不僅適合大人閱讀，也能讓孩子輕鬆理解，因此刻意選擇童趣、淺白又溫柔的語言，讓讀者能自在地認識雲朵、天空與自然現象。她形容整個翻譯過程幾乎是一氣呵成，也讓自己重新找回童年仰望天空、看雲朵變化的純粹快樂。

值得一提的是，許茹芸在翻譯初期並未向老公透露這份工作，直到翻譯進行到一半、越來越有信心後才分享，獲得老公全力支持與鼓勵。書中提及極光形成的內容，也讓夫妻倆更加期待未來一同踏上極光之旅。

《天空尋寶記－初學者的雲朵冒險之旅》推出後，迅速在眾多新書中脫穎而出，入選博客來「十二月選書」，品質與內容獲得肯定。完成翻譯後，許茹芸也持續投入音樂工作，近期忙於巡演，並推出出道30週年紀念單曲〈一首雲的時間〉，再次以「雲」串聯音樂、文字與人生歷程，展現她一貫細膩而深情的創作能量。

