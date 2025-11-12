國外代孕卻喊「懷了四胞胎」遭炎上 網轟：超級噁心

一對男同志伴侶「壹零出4啦」在社群平台分享赴墨西哥代孕迎接四個寶寶的經歷，原本想記錄家庭誕生的喜悅，卻意外引發網路輿論風暴。許多網友聯想到反烏托邦小說及影集《使女的故事》，批評他們忽視代理孕母的付出，將代孕商品化，甚至直指「這不是懷孕，是買小孩」。

根據英國雜誌《The Spectator》報導，全球代理孕母市場2025年將上升到260億美金，利益相當驚人。(圖/報系資料照)

這對伴侶在Instagram及Threads平台開設「壹零出4啦」帳號，分享他們的代孕歷程。據了解，兩人於2022年結婚後決定展開代孕計畫，最初考慮過烏克蘭、哥倫比亞等地點，最終選擇了流程較為合法透明的墨西哥生殖中心。他們使用同一位卵子提供者，由兩位代理孕母各自執行植入手術，每人植入兩個受精卵。原本醫師評估成功率不高，沒想到兩名孕母都懷上雙胞胎，意外迎來四個孩子。

今年9月，兩人接獲醫師通知代理孕母提早生產，他們趕赴墨西哥時，孩子已經出生。抵達後，他們陸續將四名新生兒接回，過程中因語言不通、手續不順一度陷入混亂。兩人表示整個過程都有律師與公證人陪同，孕母享有完整醫療與保險保障，生產後雙方仍保持聯繫，共同慶祝寶寶誕生。

然而，相關貼文及影片曝光後引發網友強烈批評。許多網友留言質疑：「什麼叫『你們懷了四胞胎』？從頭到尾你們兩個男的都沒經歷懷孕的過程，根本不叫『懷了』，而是『買了四個寶寶』」、「你什麼都沒做，你坐輪椅幹嘛？」、「坐輪椅是體驗生育劇本的其中一環嗎？」

更有網友直言：「以後找這個帳號合作的所有品牌跟廠商，都可以封鎖了」、「從頭到尾沒看到感恩孕母的付出，只講自己接小孩多難，噁心到吐，生產造成的傷害不在你們身上都無所謂就對了？」、「現在是覺得花一次錢可以獲得4個小孩好划算嗎？這心態真的超級噁心」。

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲也在臉書發文表達不滿，他提到有男網友在該對伴侶的影片下方留言鼓勵「生容易、養育難」，他反諷道：「你先讓醫師從蛋蛋到肛門剪一刀，再塞顆絲瓜試試『容易不容易』。」此言論引來眾多女性網友共鳴。

男同志伴侶「壹零出4啦」後續在社群平台上再度發文解釋澄清。（圖／翻攝自Threads）

婦產科醫師蘇怡寧也在臉書分享看法，「這起事件的引爆點是把四胞胎當作宣傳主軸的敘事，後續又澄清其實是兩位孕母各生下一對雙胞胎，這裡牽涉到的不只是字眼，而是公開溝通的誠信與透明，因為在代孕這類高度敏感的情境裡，敘事本身會改變大眾對孕母與孩子的想像，也會決定這個議題接下來是往理解走、還是往污名前進。」

蘇怡寧還說，「目前台灣並未開放代孕，但『沒有開放』並不等於『不存在』，只要經濟能力允許，人們仍可以選擇到國外進行代孕安排，於是這件事反而會在灰色地帶以更不透明的方式發生，所以真正重要的是，如何兼顧各方權益在倫理與人權的框架下，建立一個可以被檢視、被討論、被改進的制度，讓孕母受到保障，讓孩子的身份與照顧清楚穩定，讓有生育需求的個人或伴侶能在陽光下完成他們的家庭願望，這樣的討論才有機會同時守住孕母，守住孩子、也守住多元家庭的尊嚴。」

