國外元首訪中成常態 台灣卻困在意識形態

2026年開年以來，多國元首與政府高層接連訪問中國，橫跨亞洲、歐洲與美洲，形成明顯的「訪中潮」。這不是偶發事件，也不是外交作秀，而是國際政治在高度不確定環境下，集體轉向務實與現實的結果。

中國始終將周邊置於外交全局的首要位置，因此亞洲元首訪中凸顯出中國加強「周邊外交」深耕的意圖；歐洲因俄烏戰爭與格陵蘭島和美國產生了一些戰略上的分歧，中國也趁此構建與歐洲的經貿關係，加強在歐洲的影響力；而美洲與拉美更是中國急欲拉攏的地緣政治體，釋放出中方希望與美國近鄰拓展合作的強烈訊號。

在中美對抗中，中國的「廣結善緣」與美國的「囂張跋扈」，形成強烈的對比。

中國是全球無法忽視的經濟重心。作為世界第二大經濟體，中國不僅是多數國家的重要貿易夥伴，更深度嵌入全球供應鏈。對許多國家而言，與中國維持高層互動，並非「選邊站」，而是確保本國企業、市場與就業的基本需求。當歐洲經濟成長乏力、能源與通膨壓力未解，開發中國家又急需投資與基礎建設資金時，任何一位務實的領導人，都難以忽視中國所能提供的經貿合作空間。

而中國在全球議題中的關鍵角色，也使各國必須與之直接對話。從氣候變遷、能源轉型、公共衛生，到區域安全與戰爭衝突，中國都是繞不開的關鍵參與者。許多國外元首深知，在多邊機制受阻、國際共識碎片化的時代，單靠公開喊話或隔空表態，難以真正影響局勢；而面對面溝通，反而更能爭取實質利益與政策協調空間。

現今世界正從「單一霸權」走向「多邊主義」。即使與美國關係密切的國家，也逐漸意識到，將外交政策完全綁定於單一強權，風險只會愈來愈高。訪問中國，對不少國家而言，是一種戰略平衡的展現，既不等同於價值轉向，也不代表背離既有盟友，而是爭取更多談判籌碼與外交自主性。在大國競逐的夾縫中，這種「同時與多方保持互動」的路線，反而成為主流。

中國也樂於經營這種「元首外交」的象徵效果。對外而言，頻繁的高層互訪，有助於塑造「中國居全球舞台核心」的形象；對內而言，則展現其國際影響力未因外部壓力而受限。這種雙向的政治效益，使中國對元首級訪問格外重視，也願意提供相對完整的外交舞台，吸引各國領導人親自到訪。

值得注意的是，國外元首訪問中國，並不意味著國際社會對中國的所有政策「埋單」。事實上，許多分歧仍然存在，甚至在會談後公開表達。但正因分歧真實存在，才更需要對話管道，而非刻意斷裂。

從這個角度看，國外元首爭相訪問中國大陸，反映的不是意識形態的勝負，而是現實世界的冷靜計算。在一個高度不確定、風險外溢的國際環境中，各國領導人選擇「多談、多走、多接觸」，本身就是對本國利益最務實的回應。

當西方國家領導人選擇親自走進北京，尋求溝通與合作時，台灣社會卻仍慣於以意識形態與價值標籤解讀國際動向，忽略全球權力與利益正在重新排列的國際現實。

對台灣而言，這個現象尤其值得深思。國際政治從來不是道德劇場，而是利益與實力交織的現實競技。理解他國為何選擇與中國保持高層互動，或許比急於貼標籤，更有助於台灣在變動的世界中，找到真正屬於自己的立足點。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）