國外刷卡選錯「幣別」多付冤枉錢 486先生示警恐扒兩層皮虧很大
出國刷卡別踩雷！許多民眾熱愛出國旅行，刷卡消費是家常便飯。不過電商網紅486先生特別提醒在國外店家結帳時，刷卡機通常會選擇要用當地貨幣還是台幣結帳，他強烈建議務必選擇「當地幣別」，才能避免被多收一筆名為「DCC」（動態貨幣轉換）的手續費，否則可能連原本期待的海外刷卡回饋都可能因此泡湯。
486先生在日本購物為例，刷卡機的畫面可能出現 「PAY IN JPY」（日圓）和 「PAY IN TWD」（新台幣）的選項，或是用國旗圖案顯示，下方標示已經換算好的金額。486先生叮嚀不論是哪種顯示方式，只要是需要點選或簽名確認支付幣別的環節，切記選取當地的貨幣，別因為一時疏忽選了台幣（TWD），否則就會白白付出DCC服務費。
什麼是DCC動態貨幣轉換？
DCC動態貨幣轉換（Dynamic currency conversion）其實是一種金融服務，讓商家在處理VISA或Mastercard的外幣交易時，可以即時將外幣金額轉換成消費者信用卡所屬國家的幣別（例如新台幣）。一旦選擇新台幣結帳，這筆額外的DCC服務費就跑不掉了，據486先生觀察，這筆費用並非固定，國外從1%到3%都有可能，是一筆不小的隱藏開銷。
為何選新台幣付款刷卡回饋會歸零？
更讓持卡人扼腕的是，一旦選了新台幣付費，這筆交易在某些銀行眼中，可能就不符合「外幣消費」的標準，導致信用卡海外刷卡回饋直接歸零。所以，一不小心按錯，不但多付了服務費，還損失了回饋，真的得不償失。此外，目前DCC的選擇陷阱主要出現在 VISA和Mastercard 卡片上，美國運通和JCB 暫時沒有這個困擾。
