國外帶巧克力粉炸滿行李！「髒髒包」照嚇呆 專家揭原因

民眾分享有家人從國外帶巧克力粉回國，但卻在行李袋中爆開。（圖／brianmanba提供）

從國外帶回的巧克力粉在行李袋內炸開，造成整個包包都是咖啡色粉末，讓網友直呼像是髒髒包或考古現場。這起事件引發各方討論，專家分析指出，除了高空氣壓變化外，外力碰撞可能是主要原因。理化老師李化表示，金屬容器具有延展性，不易破裂，若是玻璃材質則更容易因高空氣壓變化而爆裂。機師史慶生解釋，飛機巡航高度約5000至8000英呎，此時氣壓僅剩地面的3/4，結構較弱的容器容易爆開。此事件也引發網友分享類似經驗，有人從布里斯本飛往雪梨時，胡椒粉炸裂導致行李箱衣物與吹風機全毀。

廣告 廣告

民眾分享有家人從國外帶巧克力粉回國，但卻在行李袋中爆開。（圖／brianmanba提供）

為了避免類似情況發生，日本包車業者大阪大叔建議，鋁箔包裝的食品應戳個小洞或用夾鏈袋包起來，粉狀物品則至少要包兩層。這類事件並非個案，許多旅客都曾遇到因氣壓變化導致物品爆裂的情況。專家分析認為，這次巧克力粉炸開的主要原因可能是外力碰撞所致，但也不排除氣壓影響。李化解釋道，金屬容器具有延展性，比起玻璃容器較不易因氣壓變化而爆裂，因此這次事件更可能是受到外力影響。

其他民眾分享放胡椒罐在行李箱也爆開。（圖／n1510151231提供）

史慶生進一步說明，飛機在高空飛行時，座艙高度約7000至8000英呎，相當於2000多公尺的海拔高度，此時氣壓約只剩地面的3/4，結構較弱的容器就有可能爆開。不論是託運還是手提行李，所處的氣壓環境相同，唯一差別在於溫度，客艙內溫度維持在21至24度，而貨艙溫度則可能低至3至5度。

旅遊達人教學，如果怕東西灑的到處都是，可以放入夾鏈袋中比較保險。（圖／TVBS）

除了巧克力粉，網友們也分享了其他類似經驗。有人提到從布里斯本飛往雪梨時，胡椒粉炸裂導致行李箱內衣物和吹風機全部毀損。針對這類情況，旅遊達人提供了實用建議：將粉狀物品放入夾鏈袋中是最保險的做法，即使爆開也不會灑得到處都是；對於氣泡類鋁罐，則可以用衣物綑綁保護。雖然並非所有物品都會因氣壓變化或碰撞而爆開，但旅客在攜帶易受影響的物品時應格外小心，以避免一趟出國旅行回來，行李箱內的物品全部毀損的情況發生。

更多 TVBS 報導

行李箱獨自搭捷運！婦人緊張推進車廂 「只顧行李忘自己」跑了兩站

小7福袋來了！6大全新、高CP款 送3台特斯拉、百萬kelly包

好市多神物！「30吋行李箱」不到3500元 網推：壞了也不心疼

六福村禁帶外食、手拉車！家長全炸鍋喊不去了 園方急改政策滅火

