國外帶食品回台轉賣 一年開罰逾366萬元

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）不少人出國喜歡帶食品回台灣，但若轉賣，將面臨3萬至300萬元罰款。衛福部統計，去年查獲116件違規、開罰逾366萬元，幾乎都是帶回來轉賣，其中罰款金額最高個案遭罰8萬元。

農曆春節連假倒數，出國旅遊是熱門選項之一，衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿提醒，民眾從國外帶回的食品，除須符合限量規定外，僅能供個人自用，嚴禁在國內轉售（包含網路販售）。

根據食藥署統計，光是民國114年一整年，就查獲多達116件違規案件，總共開罰新台幣366.5萬元，其中裁罰金額的最高個案為8萬元。

食藥署食品組組長許朝凱告訴媒體，這名個案在國外帶回粉狀營養補充品，卻在電商平台進行販售，因為沒有中文標示及沒有輸入查驗許可證明挨罰。

許朝凱強調，依食品安全衛生管理法規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗的食品僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售，例如放置於電商平台、社群媒體拍賣等，可依法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

「只要刊登就構成違規！」許朝凱說，就算沒有成交，一樣會開罰，且攜帶食品回國時，也有限量，一般食品價值應在1000美元以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

食藥署建議，民眾在選購國外食品前，可先至食藥署「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，作為聰明選購的重要參考。（編輯：李亨山）1150205