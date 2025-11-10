國外慶《火影忍者》岸本齊史生日，卻用「黑白訃聞風」嚇壞網友：差點心臟病

以高人氣漫畫《火影忍者》聞名作者岸本齊史，雖然已經完結多年，但在全球仍然擁有無數的粉絲。而最近，一個國外動漫資訊媒體「Onii-Chan」為了慶祝他的 51 歲生日，特別製作了一張賀圖。然而，這張圖片的設計風格卻讓全球粉絲嚇出一身冷汗，因為圖片使用了一張岸本老師的黑白照片，並標示年份「1974 - 2025」，整體排版與格式非常像追悼逝者的訃聞，引發了不少的誤會。

是作者生日啦！別誤會了。（圖源：NARUTO・BORUTO【原作公式】）

這則看起來在哀悼的生日賀文，立刻在網路上引爆許多粉絲的恐慌。貼文下方湧入大量留言，各國粉絲紛紛表示自己：「這張黑白照片差點讓我心臟病發作」、「以為又一位傳奇大師殞落」、「嚇到差點哭出來」、「你為什麼要把他的生日弄得像他的忌日一樣」、「幹嘛用灰白濾鏡啦！」。許多人表示，在看到黑白照片與年份格式的當下信以為真，直到發現「生日快樂」的字後，才發現是一場誤會，鬆了一口氣的同時也忍不住抱怨這個玩笑開得太大了。

事實上，該粉絲專頁的原意是慶祝岸本老師從 1974 年出生，到 2025 年迎來51歲生日，但因設計上選用了容易引人誤會的元素，才導致這起事件。雖然最終只是虛驚一場，但也讓粉絲們哭笑不得，一則本該充滿喜悅的生日貼文，卻意外演變成讓無數人體驗心臟驟停的瞬間。