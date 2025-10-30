國外打工只選紐澳加？他問「這國」已開發又近 網提5關鍵：只能旅遊退休

網友不解「日本」離台灣近且為已開發國家，卻鮮少列入國外打工選擇。示意圖／photoac

許多人畢業或是出社會工作後，趁打工度假簽證年齡限制之前出國闖蕩，常見熱門地區包含澳洲、紐西蘭、加拿大；一名網友不解道「為何一堆人寧願跑去大洋彼岸」，卻不選擇離台灣近且為已開發國家的日本？對此網友列出原因，認為「只適合旅遊」。

一名網友日前在社群分享，「為何一堆人寧願跑去大洋彼岸的澳洲、紐西蘭、還有加拿大工作」，卻不選擇比較近的日本，還是已開發國家；貼文一出，許多網友表示「只適合旅遊」、「能逃難離開鬼島，當然是逃到可以活的像人的社會」、「不一定比台灣血汗，但薪資跟工作氛圍你一定不愛」，其中列出5項「不選擇日本」原因：

現今社會使用英文者較多，若選擇日本還需要日文、花費更多時間成本學習溝通 日本薪資不透明或是不一定比台灣高 日本簽證制度不明確、有名額限制；相較澳洲門檻較低、無名額限制 日本職場文化、制度保守 日本社會排外，常見小團體霸凌，升遷制度以內部優先，競爭難度增

網友認為亞洲「非常努力」才能出頭天，澳洲則是靠天然資源就能有一片天。示意圖／翻攝自Pixabay

網友認為，到日本旅遊、退休都好，「就是不要在那工作」，因亞洲是靠「非常努力」才能出頭天，澳洲則是靠天然資源就能有一片天，且紐澳、加拿大本身生活壓力較小，就連當服務生、保全都可以有正常生活，直言「在台灣當服務生、保全被定義為沒前途的工作」；感嘆「日本不一定比台灣血汗，但薪資跟工作氛圍你一定不愛」。



