國外攜帶加熱菸回台仍違法！民團籲政府：重新檢視加熱菸免稅新制

免稅新制並非全面開放，衛福部強調，未經核准的加熱菸自國外攜帶入境仍屬違法，最高可處500萬元罰鍰。（圖片來源／國教盟提供）

隨著2026年2月1日即將上路的「加熱菸入境新制」，近來在社會上掀起熱烈討論。

財政部預告修正《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》，提出未來旅客入境可攜帶經衛生福利部核定、通過健康風險評估的 加熱菸品每人限量200支免稅入境 的規定。

雖看似是一項鬆綁措施，但政府也強調此一新制並不等於全面開放從國外購買加熱菸後帶回台灣，並重申未經法定核准的加熱菸攜帶入境仍屬違法行為。

廣告 廣告

什麼是「加熱菸」？

加熱菸，英文常見稱為Heated Tobacco Products（HTPs），是指利用加熱技術令菸草產生蒸氣而非燃燒煙霧的產品。這類菸品聲稱比傳統燃燒菸危害較低，因此在不少國家有一定市場。然而在台灣，這類產品的法律地位是特殊且有嚴格管制。

董氏基金會菸害防制中心林清麗指出，加熱菸就是菸品，含有尼古丁，具有成癮性，且需要戒除，同時仍含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，也同樣會產生二手菸與三手菸危害，對吸菸者本人及周遭他人的健康造成傷害，絕對不可輕忽其危害及健康風險。

新制到底開放什麼？

根據財政部2026年1月預告修正的《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》，自 2月1日起：

1. 旅客如年滿20歲，可攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定加熱菸品，最多200支免稅入境。 2. 此免稅規定僅適用於在台灣本島或離島免稅商店購買的該類合規產品。 3. 未來也將同步比照傳統紙菸的免稅制度。

不過，衛福部國健署強調，目前通過審查的加熱菸產品很少，且這些核准品項並未在國外市場販售，也就意味著目前民眾在海外機場、當地商店甚至網路上買到的加熱菸品牌與型號，大多不屬於經我國核准通過的指定產品。

國外購買帶回台仍是違法

根據國健署的澄清與提醒，無論民眾是在國外旅遊期間購買加熱菸、在當地免稅店或其他通路購入，凡未經我國衛福部核定審查的加熱菸品及其元件帶回台灣，都屬違法行為。這包括任何產品、任何數量。

依照目前《菸害防制法》相關規定：

1. 不經核准之加熱菸品或載具攜帶入境，可處新台幣5萬元至500萬元罰鍰。

2. 所涉及的菸品可被 銷毀或退運，不能留置於國內使用或分送他人。

衛福部強調， 即使只有一支來自國外的加熱菸，只要未經我國審查核定，也是違法行為。民眾切勿誤信網路流傳或他人口耳相傳的說法，以免觸法被罰。

誤解與社會反彈：民眾以為開放帶國外產品入境？

新制消息一出，部分民眾在社群媒體與討論區上出現誤解，認為出國時順便帶回喜歡的加熱菸就可以省錢、享受免稅優惠。但官方澄清指出， 新制的免稅資格限於已在台合法審查通過的產品，而非所有國外熱賣品牌與型號，而這些核准產品事實上並未在海外販售。

更有媒體報導提醒，農曆春節旅遊旺季即將來臨，不少人計畫前往日本、韓國、歐洲等地旅遊，有可能因 資訊誤解而違規攜帶加熱菸回台。官方希望透過清楚宣導，避免民眾因一時誤判而遭遇重罰。

民間團體與專家觀點：健康風險與展示規範疑慮

儘管官方明確規範入境攜帶的法規界線，民間團體對於新制可能帶來的誘因以及健康影響仍提出質疑。

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生指出，現行《菸害防制法》下，針對菸品在一般零售通路內的展示設計有嚴格規範，包括不得直接展示給外界、離結帳櫃檯距離等要求，但這些規範在 機場與港口免稅店並未被強制適用。「由於免稅店的商品擺放方式往往較為自由、顯眼，容易吸引旅客與兒童青少年目光，可能對未成年人產生直接誘惑。」

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美也指出，「新制公告時間正值學生寒假與旅遊高峰，政府應更審慎處理免稅商品展示時機，避免在大眾大量出國季節，讓潛在的誘引因素增加。」

此外，國教行動聯盟理事長王瀚陽提醒，有些家長可能一邊忙著挑選免稅商品，一邊讓孩子在旁邊把玩加熱菸產品，這種情境本身就足以形成誘示效應。他認為政府應評估是否延後加熱菸在免稅通路公開展示。

為防止違規帶入與加熱菸相關法規誤解，衛福部與相關單位已著手加強宣導。例如教育部曾協助製作「禁止攜帶電子煙或加熱菸入境」的英語、日語、韓語宣導單張，提醒境外旅客不要攜帶此類產品入境。官方也透過媒體與機場公告牌等渠道，多次提醒新舊規範的界線，尤其是在春節、暑假等國人外出旅遊旺季，以免民眾觸法。

新制並非全面解禁

簡言之，2026年2月1日起的加熱菸入境免稅新制，並非等同於解除加熱菸從國外帶回台的禁令。目前仍維持以下法規定位：

1. 合法免稅入境的加熱菸必須是經過臺灣審查核准的指定產品，且在台免稅通路購買。

2. 從國外攜帶未經我國審查的加熱菸入境仍屬違法，可能面臨 新台幣5萬元至500萬元罰鍰。

3. 國人與外籍旅客都有義務遵守相關規定，避免因誤解而遭重罰。

政府與民間團體一致呼籲：在談論開放或管制新型菸品的同時，也應兼顧公共衛生與青少年保護，確保政策在落實法規的同時，不會形成新的健康與社會風險。

(原始連結)





更多信傳媒報導

立百病毒「致死率近6成」點火 從清潔用品到口罩 防疫概念股齊揚多檔亮燈

饒舌天王史努比狗狗也「爬」101大樓 還和國旗站在一起

藍白再度封殺總預算及國防軍購 綠委憂台美關稅協議也同遭杯葛：恐調回25％

