科技領先帶領投資信心 道瓊工業指數首度站上5萬點大關

美國道瓊工業指數6日首度站上5萬點大關，道瓊工業指數經過約一個月盤整攻上5萬點歷史新高，華爾街一掃科技股連日陰霾，資本市場一片歡呼。美國股市在川普關稅衝擊減緩後快速爬升，科技領先帶動投資信心是登頂重要因素。

美國道瓊工業指數6日首度站上5萬點大關。（美聯社）

回顧美股21世紀變化，2009年3月華爾街次貸風暴衝擊下，道瓊最低曾跌破6500點，16年後，美股總值在去年底已達62兆至70兆美元之間，依然傲視國際資本市場。

全球主要跨國數位服務、生技與金融業者多集中在美國，面對中國等大型經濟體競爭，科技領先與市場信心是美國資本市場近年擴大因素。

由美國主導的人工智慧軟硬體發展帶動美股近年走勢，新創業者OpenAI在2022年11月推出首個免費大眾AI軟體ChatGPT後，美股出現數波長期揚升走勢，Anthropic的Claude與谷歌（Google）的Gemini深入專業應用AI領域，持續超越OpenAI表現，競爭更加激烈。

道瓊在5萬點高峰後，今年將迎接可能是史上最大集資規模的新創公司掛牌上市潮，不過位於高點，市場充滿不確定性挑戰。

投資人質疑傳統軟業者獲利模式將被AI取代，近期大規模拋售數位商業與法律金融資訊服務業者股票，不少公司面臨沒頂危機。

人工智慧雲端四強臉書（Facebook）、Instagram母公司Meta、微軟（Microsoft）、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜（Amazon）陸續宣布年度AI鉅額投資計畫，市場對投資回報信心動搖，財報的反應不一，5日公布業績的亞馬遜（Amazon）6日下跌5.55%。

AI晶片設計與製造業者輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）台積電ADR，分別大漲7.78%、4.15%、5.48%。輝達執行長黃仁勳在財經頻道CNBC節目指出，原因是這些公司的現金流將會開始提高。

科技股同時帶動金融股走高，高盛（Goldman Sachs）與摩根大通（JPMorgan Chase）漲4.24%、3.95%。

道瓊自2017年由不到2萬點到目前突破5萬點，期間歷經疫情、通膨與關稅議題，一度拖累道指攻頂，但對等關稅陰霾放緩後，指數在不到一年間快速爬升。