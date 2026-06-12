國外空調技師在地下室意外找到 AMD 前 CEO 的電腦，還有蘇媽等高層親筆簽名

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老電腦本身通常不值多少錢，但如果它是跟一段科技公司歷史有關，那意義就不一樣了。根據外媒 Tom’s Hardware 報導，一名 HVAC 冷暖空調技師在客戶家地下室工作時，意外發現一台疑似前 AMD CEO Rory Read 的客製桌機，而且外殼上還有多位 AMD 高層簽名，其中包含現任 AMD 董事長暨執行長 Dr. Lisa Su（蘇姿丰）。

更重要的是，這台電腦看起來不只是一般簽名的紀念品，裡面的硬體、外殼字樣、包裝狀態，都剛好是 2014 年左右 AMD 正在交棒的時間點，而且似乎 12 年來都沒有被使用。如果後續獲得官方認證，收藏價值可能相當驚人。

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圖片來源：Reddit

AMD 前 CEO 的簽名紀念 PC 竟在地下室被翻出！外殼還有蘇姿丰簽名，可能 12 年都沒用過

根據 Tom’s Hardware 報導，發現這台電腦的人是一名 HVAC 冷暖空調技師，當時他正在客戶家工作，而這名客戶過去似乎經營過電腦店，地下室放著不少未使用過的電腦設備，而這台疑似 Rory Read 的 PC 就混在其中。之後他將這項發現分享到 Reddit。

最醒目的地方是，機殼寫著「To Rory – All the Best from Team AMD」，旁邊還有許多簽名，其中一個簽名看起來像是 Dr. Lisa Su，外媒也拿她過去簽在特別版 Ryzen 晶片上的簽名做比對，相似度相當高。當然，這種東西除非 AMD 或當事人出面確認，要不然是沒辦法證實就是本人。

圖片來源：Reddit

除了蘇媽，機殼上還有其他 AMD 高層或當年重要人物的簽名，包含 Mark Papermaster、Rajan（Raj）Naik、Devinder Kumar、Colette LaForce、John Byrne、Darrell Ford 等人。光是這個簽名陣容，很明顯不像一般人可以隨便惡搞出來的收藏品。

外殼是 Xigmatek XEN6329 Mini-ITX 機殼，Tom’s Hardware 查到這款機殼現在二手市場價格甚至超過 1,000 美元。不過這邊要注意，價格不等於成交價格，真正讓這台 PC 有話題性的，還是它和 AMD 交接時期的關聯。

後續他有補上規格，搭載 AMD A10-7800 處理器（內建 Radeon R7 顯示晶片），顯示卡是 Sapphire 的 ITX 版 Radeon R9 285。Radeon R9 285 是 2014 年左右推出的產品，剛好落在 Rory Read 離開 AMD、蘇媽接任 CEO 的交界時間。這也是為什麼外媒會推測，這台 PC 有可能是 AMD 團隊送給 Rory Read 的離職或交接紀念禮物。另外還有 16GB DDR3「Radeon Memory」記憶體和 500GB「Radeon R7」2.5 吋 SSD。

I think i have Rory Read's (former CEO of AMD) PC

byu/gazicoldfur inAmd

更特別的是，這位 HVAC 冷暖空調技師還提到盒內包材依舊完整，電腦幾乎沒有灰塵，甚至還附了一片未拆封的 Windows 8.1 CD。也就是說，這台 PC 可能從組好之後就沒有真正用過，直接放了十多年。

至於這台 PC 後來為什麼會出現在地下室，目前就沒有明確答案了。留言區有人推測它可能曾經被拿到電腦店轉手，然後多年來都沒人注意；也有人猜測，它可能原本只是拿去維修、安裝設定或整理，後來因為某些原因就被遺忘。