國外立百病毒疫情增 疾管署發醫界通函！最快3月列第五類法定傳染病

【記者黃泓哲／台北報導】國際間持續出現立百病毒感染症疫情，疾管署今(1/27)宣布，自1/16起預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，預計完成法制作業後，最快3月中正式上路。疾管署指出，立百病毒具高致死率、目前無疫苗也無特效藥，雖然全球整體風險仍屬低度，但為提早因應可能疫情、強化通報與防疫動員，因此提前納入法定傳染病管理。

疾管署說明，立百病毒是一種人畜共通傳染病，自然宿主為果蝠，也可能透過豬隻等中間宿主傳染給人。感染途徑包括接觸病豬、食用遭蝙蝠尿液或唾液污染的食物，或與病患密切接觸其血液、體液與呼吸道分泌物。症狀表現差異大，輕者可能沒有明顯症狀，重者則可能出現急性呼吸道症狀，甚至引發致命性腦炎。

廣告 廣告

根據國際監測資料，立百病毒最早於1998年在馬來西亞出現人類感染案例，近年疫情主要集中在孟加拉與印度。孟加拉原本多在12月至隔年5月流行，但近年已有全年化、擴散至多個地區的趨勢；印度近期也在西孟加拉州出現病例，截至1/25累計5例，其中2例病況嚴重。世界衛生組織指出，立百病毒致死率約40%至75%，風險不容忽視。

疾管署表示，我國目前尚未出現人類或動物感染病例，但仍已建置檢驗能力並持續監測。未來正式列為法定傳染病後，醫師若發現疑似個案，須在24小時內通報並安排隔離治療。疾管署也提醒民眾，避免前往流行地區，若必須前往，應避免接觸蝙蝠與豬隻、不飲用生椰棗樹汁、不食用可能受污染的水果，如有疑問可撥打1922防疫專線諮詢。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通

驚！直升機殘骸就在日本阿蘇火山口內 「先遣隊」緊急上山搜尋

