國外網購必知！快遞報關「預先委任」 明年3/1上路

為防杜民眾遭冒名報關， 財政部 關務署表示，預計於明年（115年）3月1日起所有簡易申報進口快遞貨物應於報關前完成預先確認委任。 （示意圖／翻攝自pixabay）

財政部關務署表示，民眾網購境外貨物後，應利用「EZ WAY易利委」APP確認報關業者推播之報關資訊與實際購買之貨物是否相符，以完成委任報關，否則貨物將無法報關。

關務署表示，過去曾發生民眾於快遞貨物通關後，才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，導致無辜民眾受牽連。為杜絕跨境網購可能衍生的冒名報關案件，關務署自110年起分階段推動「預先委任」，快遞貨物進口人須先確認委任報關關係，海關通關系統才會受理其進口貨物之申報，目的是確認每一件快遞貨物實際收貨人，杜絕冒名報關，保護民眾權益。

打擊冒名報關，海關預計明年全面實施預先確認委任。（圖／財政部 關務署 ）

關務署進一步說明指出，推動預先委任措施迄今，進口快遞貨物採預先委任報關之占比逐年成長，截至本年11月30日已逾8成，已具全面實施之基礎，預計115年3月1日起全面實施簡易申報進口快遞貨物預先委任，請國際物流業者及快遞報關業者儘速調整作業流程，於貨物運抵臺灣前先以實名認證APP推播貨物資訊予民眾完成線上委任，避免影響貨物通關時效。

關務署呼籲，民眾上網購買境外商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，確實核對貨物資訊，即時回復確認委任，以利貨物順暢通關；該署特別提醒民眾切勿將自身實名認證APP註冊資料、證件或手機門號等個人資料出借不明人士使用，以免後續承擔違法進口責任。

