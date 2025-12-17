國外網購注意！明年3月實施「預先確認委任」新制 不點APP無法通關

2026年3月1日全面實施「預先確認委任」新制。（圖／關務署）

財政部於17日公布，為強化快遞貨物通關安全，避免民眾個人資料遭冒用填報報關資料以及遏止幽靈包裹詐騙，將自2026年3月1日全面實施「預先確認委任」新制。未來民眾在網購境外商品後，務必透過「EZ WAY易利委」APP先行完成線上委任，否則海關將不予受理申報，貨物也將無法順利通關。

財政部所屬關務署指出，過去曾發生快遞貨物已完成通關後，收件人才發現自己名義遭盜用申報違法管制物品或幽靈包裹，造成當事人無辜捲入違規調查。為防止類似案件持續發生，關務署自民國110年起分階段推動「預先委任」措施，要求進口快遞貨物的實際收貨人必須先行確認並委任報關關係，海關通關系統才會受理申報作業。

關務署強調，預先委任申報已逐年推廣，目前進口快遞貨物採用預先委任方式的比例，截至本年11月30日已超過八成。由於實施基礎已具備，該署規劃自明年3月1日起，簡易申報模式下的進口快遞貨物也全面納入預先確認委任範圍。關務署呼籲國際物流業者及快遞報關業者盡速調整作業流程，在貨物抵臺前先透過實名認證APP推播貨物資訊給收件人，讓民眾完成線上委任，以免通關時產生延誤。

關務署指出，民眾在購買境外商品後，應注意接收並回覆實名認證APP推播的貨物資訊，核對商品內容與申報資訊是否一致，並及時完成確認委任程序，以利貨物通關順暢。該署同時提醒，切勿將個人實名認證APP帳號、註冊資料、證件或手機門號借予他人使用，以免日後因冒名申報涉及違法進口而承擔相關責任。

