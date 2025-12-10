國外網購醫療器材未經申請觸法 海關攔檢查獲衛生局依法開罰

▲高雄市衛生局提醒，國外網購醫療器材未經申請觸法。（圖／高雄市政府衛生局提供）

【記者 王靚慧／高雄 報導】您知道輪椅、洗鼻器、玻尿酸都屬於醫療器材，未經申請核准不能從國外購買輸入或網購嗎？若因便宜而違規輸入醫療器材，可能被處6萬元以上罰鍰！

高雄市政府衛生局配合海關攔檢未經核准擅自輸入醫療器材，114年統計至11月底止，查獲個人或公司違法輸入醫療器材共52件，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀、輪椅等，均依違反《醫療器材管理法》第25條相關規定，裁處6萬至200萬元罰鍰，涉及轉賣或轉讓他人，則依法移送檢調偵辦。衛生局提醒，依法醫療器材未經核准不得擅自輸入，民眾應多留意。

衛生局指出，除前述醫療器材，民眾日常使用的OK繃、液體OK繃、棉花棒、衛生棉條、保險套、眼鏡、日拋隱形眼鏡、醫用口罩等也都是醫療器材，民眾攜帶或網購這8種醫材入境，可採用便捷通關免申報，不過每人每半年每樣貨品以1次為限，且有數量限制並僅限自用，不能轉賣或轉讓他人。若數量超過相關規定，須向衛生福利部食品藥物管理署申請「醫療器材專供個人自用」。

衛生局表示，今年攔檢到違法輸入醫療器材以個人居多，有民眾被查獲輸入玻尿酸時辯稱是因施打玻尿酸費用高昂，從國外進口自行施打會便宜許多；亦有人稱除毛療程昂貴，所以從國外網購除毛儀自用；也有民眾稱有過敏或鼻塞等症狀，經比價後從國外購買洗鼻器較便宜，但都因未依規定提出申請，違反《醫療器材管理法》規定裁處至少6萬元。

衛生局呼籲，民眾網購醫療器材須留意，依法僅部分醫療器材可於網路販售，且販售者須為醫療器材商或藥局，產品須於國內領有醫療器材許可證，販售者於網頁刊載醫療器材品名、許可證字號等資訊，請民眾避免向境外賣家或於國外網站購買，保障自身及家人的安全，也避免觸法遭罰。