國外網購醫療器材未經申請 高雄開罰52件

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市衛生局今天表示，海關攔檢未經核准擅自輸入醫療器材，自今年統計至11月底，共查獲個人或公司違法輸入醫療器材共52件，均依法裁罰及移送檢調偵辦。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，衛生局配合海關攔檢未經核准擅自輸入醫療器材，今年統計至11月底，查獲個人或公司違法輸入醫療器材共52件，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀、輪椅等。

衛生局依違反「醫療器材管理法」規定，裁處新台幣6萬至200萬元罰鍰；涉及轉賣或轉讓他人，則依法移送檢調偵辦。

此外，民眾日常使用的OK繃、液體OK繃、棉花棒、衛生棉條、保險套、眼鏡、日拋隱形眼鏡、醫用口罩等也都是醫療器材。

衛生局提醒，民眾攜帶或網購上述8種醫材入境，可採用便捷通關免申報，不過每人每半年每樣貨品以1次為限，且有數量限制、僅限自用，不能轉賣或轉讓他人。若數量超過相關規定須向衛福部申請專供自用。

衛生局表示，今年攔檢到違法輸入醫療器材以個人居多，有民眾被查獲輸入玻尿酸時辯稱是因施打玻尿酸費用高昂，從國外進口自行施打會便宜許多；亦有人稱除毛療程昂貴，所以從國外網購除毛儀自用。

衛生局呼籲民眾避免向境外賣家或於國外網站購買，保障自身及家人的安全，也避免觸法遭罰。（編輯：李淑華）1141210