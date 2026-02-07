藍、白數度封殺國防特別預算 美議員聯合聲明籲速通過

為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過為期8年、新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送交立法院審議。然而，該草案遭藍白多次封殺，迄今尚未付委審查，引發美國國會議員接連表達關切，聯邦參議院外委會議員6日發布聲明直指中國構成的威脅，「與其追求和中國共產黨合影的機會」，更須專注批准關鍵軍事改革的經費，呼籲台灣各政黨迅速通過對台灣安全至關重要的投資。

立法院會1月30日處理報告事項時，藍白挾人數優勢通過其提議，將民眾黨團所提保衛國家安全及強化不對稱 戰力計畫採購特別條例草案付委審查，另封殺行政院 所提國防特別條例草案。圖為投票表決時，民進黨立委吳思瑤（中）等人舉手板表達立場。（中央社資料照）

行政院版本遭封殺的同時，民眾黨與國民黨立委挾人數優勢通過提議，將民眾黨團所提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」交付委員會審查。民眾黨團版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總經費上限為4000億元，採一年一期方式編列。

廣告 廣告

共和黨籍的美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）及外委會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）6日共同發布聲明表示，對於總統賴清德提出的國防特別預算仍在台灣立法院卡關深感失望，「我們敦促台灣各政黨跨越黨派、出於善意進行合作，為台灣自我防衛提供充足經費」。

兩人透過聲明指出，中國去年12月公然進行模擬封鎖台灣的軍事演習，提醒外界，北京對台灣的意圖及其對自由開放印太地區構成的威脅。「與其追求和中國共產黨合影的機會」，台灣政黨領袖必須專注批准關鍵軍事改革的經費及改善全社會韌性的相關建設。

聲明寫道：「我們呼籲台北的各政黨領袖，迅速通過對台灣安全及維持美國夥伴關係至關重要的投資。」

美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）先前也發文表示，看到台灣在野黨在立法院大幅削減賴總統提出的國防預算，讓他感到失望。「原本的預算提案是為了急需的武器系統提供資金；台灣立法院應該重新考慮，特別是有鑒於中國威脅日益加劇」。

國民黨當時回應表示，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

此外，台灣國防部表示，美國政府已針對強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等三項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，但因特別條例草案尚未付委審議，將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。